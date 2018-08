Moriyón: "Ningún cargo de Foro trató de introducir una trama corrupta en Gijón"

- "¿La pregunta es si algún alto cargo de Foro ha tratado de introducir una trama corrupta en este Ayuntamiento? La respuesta rotunda es no. Carmen Moriyón, alcaldesa de Gijón, dice no. En el Ayuntamiento de Gijón, Foro soy yo. O dicho de otra manera, ni a mí ni a mi equipo de gobierno nadie nos da órdenes ni instrucciones de actuación. Ni de mi partido ni de otro ente".

La Alcaldesa rechazó cualquier relación de favor en materia de contratación en el Ayuntamiento con empresarios detenidos en la operación "Enredadera". Moriyón se expresó así durante el Pleno extraordinario de ayer, convocado a raíz de destaparse la citada trama de amaño de concursos que entre otros ayuntamientos salpicaba al gijonés, según figura en las grabaciones del sumario del juzgado de instrucción número 2 de Badalona, del que se ha hecho eco este periódico. La Policía grabó conversaciones de los cabecillas de la red hablando de la buena relación que mantenían con Francisco Álvraez-Cascos, secretario general de Foro, y de la posiblidad de que les facilitase la entrada en la región, y particulamente en Gijón.

Al contrario que los portavoces de toda la oposición, Moriyón evitó nombrar al fundador de su partido, cuyos contactos con alguno de los empresarios detenidos fueron la base compartida de las críticas de PSOE, Xixón Si Puede, PP, IU y Ciudadanos. "El pasado está ahí y lo mínimo que genera son suspicacias. Hay demasiadas similitudes con tramas anteriores y se repiten personas", indicó el portavoz socialista, José María Pérez, en referencia al caso "Gürtel".

Moriyón no nombró al dirigente forista ni quiso dar respuesta directa a la pregunta de Aurelio Martín de si pondría la mano en el fuego por Cascos - y por "todos los miembros de su equipo de gobierno", añadió el portavoz de IU - "porque eso no es una pregunta, eso es un clásico, lo que usted quiere es enredar". Pero sí dejó claro Moriyón que "este equipo de gobierno va a responder de sus actos. No de los propósitos que alberguen terceras personas ni de lo que alardeen en sus conversaciones".

Estas fueron las explicaciones políticas, decepcionantes para la oposición, que dio Moriyón después de hacer un resumen de la situación administrativa y judicial del Ayuntamiento ante este caso. "A este Pleno llegamos con dos conclusiones claras: la existencia de dos contratos con empresas vinculadas a esa red y que no hay requerimiento judicial alguno sobre este Ayuntamiento. Esa es la realidad", sentenció la regidora. Esos dos contratos son la compra de un vehículo para bomberos a la empresa Veicar y la concesión del servicio de ayuda a domicilio a la firma Aralia. Esos son los contratos hallados -el primero de unos 400.000 euros y el segundo de casi 10 millones en cuatro años- tras una investigación que se remontó hasta 2011 en los departamentos municipales, organismos autónomos del Ayuntamiento y grandes empresas del Grupo Ayuntamiento de Gijón. Ambas contrataciones se hicieron conforme a la normativa vigente.

La Alcaldesa aprovechó su comparecencia para anunciar que había remitido un escrito al magistrado que lleva el caso en Badalona poniéndose a su disposición y remitiendo copia de los once informes recabados hasta el momento. Es la aportación judicial al caso del gobierno de Gijón tras desaconsejar los asesores jurídicos del Ayuntamiento una personación en la causa. "Los técnicos dicen que está fuera de lugar que nos personemos porque no estamos implicados", concretó la regidora. En su carta al juez, Moriyón plantea esa colaboración judicial "en aras a nuestro compromiso firme de colaboración con la justicia y a la salvaguarda del buen nombre del Ayuntamiento de Gijón".

En su comparecencia, la Alcaldesa avaló el buen hacer del gobierno municipal y de los funcionarios del Ayuntamiento y, de paso, ironizó con la falta de rigor de los empresarios denunciados, y más en concreto con Ángel Luis García, "El Patatero", quien habría alardeado de mantener buena relación con Cascos.

Finalmente, el Pleno aprobó por unanimidad la constitución de una comisión no permanente en la que se mantenga viva la investigación sobre las referencias que al Ayuntamiento de Gijón, sus procesos de contratación y los contactos de empresarios con directivos municipales se reseñan en el sumario judicial a partir de las escuchas realizadas por la Policía a los empresarios vinculados a la trama.