La fiesta de fin de Feria incluía más seguridad que la requerida en otras citas en LABoral

La polémica está servida a costa de la suspensión, por falta de autorización municipal, de la tradicional fiesta de fin de Feria. Un festejo con el que centenares de jóvenes, principalmente empleados del certamen ferial, se resarcen de sus 15 días de trabajo a destajo. Este año, tras el cierre de la discoteca El Jardín, la cita iba a ser en el Centro de Arte de la Laboral. Un lugar donde, según explican los responsables de la seguridad de la citada fiesta, este año ya se había celebrado un evento de música electrónica "con más aforo, las mismas rutas de emergencia, menos trabajadores de seguridad y menos prevención". Así lo afirma el máximo responsable de seguridad de la cita que se iba a celebrar el domingo a medianoche en el espacio LABoral y que tuvo que ser cancelada sólo unas horas antes ante la falta de un permiso del Consistorio. Además, los organizadores aseguran que eligieron ese espacio precisamente recomendados por el Ayuntamiento, que puso como ejemplo dicho festival.

"Fuimos muy garantistas", enfatiza Miguel Romano, jefe de seguridad del evento, que entiende que "en ese emplazamiento no tienen una licencia específica para este tipo de fiestas, por lo que los criterios de seguridad tienen que ser más restrictivos". Sin embargo, "las medidas que tomamos superan las exigidas por la ley". "En cada salida de emergencia colocamos a un vigilante, pusimos extintores junto a los hidrantes por si fallaban" y, lo más importante, "redujimos el aforo por debajo de los ratios existentes, conocedores del tipo de instalación que era. Podíamos meter más gente y no lo hicimos", dice Romano. En total, 24 trabajadores de seguridad porque "los que menos queremos que pase algo somos nosotros".

No obstante, a los organizadores -la empresa Edulmi- lo que más les molestó fue la forma en la que el Ayuntamiento procedió a la cancelación de la fiesta, minutos antes de su inicio, vía telefónica, sin que nadie les diese más explicaciones y sin que visitaran la instalación para comprobar los elementos de seguridad. "Estamos indignados, no se han dignado siquiera a leer la información que les enviamos", explica Ulises García, organizador del evento. "Comenzamos todos los trámites en junio", explica. Así, consiguieron la cesión de los espacios -la mediateca expandida y el patio- por parte del Principado, de quien depende LABoral, "a expensas de la aprobación municipal". A partir de ahí, "enviamos toda la documentación al Ayuntamiento". En julio "nos requieren más y se la hacemos llegar". Ya en agosto, tuvieron lugar las reuniones entre el jefe de seguridad del evento y los técnicos municipales, para explicares el Plan de Autoprotección. Y de ahí, hasta el pasado viernes, "no obtuvimos ni una respuesta más; entendimos que todo estaba en orden". Ese viernes "nos enteramos que el jefe de Bomberos sigue teniendo dudas, así que realizamos otro informe". Un documento que registran en la mañana del sábado y del que nunca obtienen respuesta. Hasta las 22.30 horas del domingo (la fiesta empezaba a las 00.00), cuando Esteban Aparicio, concejal de Seguridad, les hace llegar un mensaje de que la fiesta no se podía celebrar.

"No puedo firmar una autorización sin un informe positivo de los técnicos", asevera Aparicio, "seguían sin cumplirse los condicionales exigidos". Principalmente, en lo referente al ratio de evacuación del evento, pero también respecto a los protocolos de anuncios de emergencias, la falta de determinación de espacios o a los hidrantes de la instalación. "Existía un riesgo potencial para las personas", concluye el concejal forista, "la norma incluye la hipótesis de que se pueda bloquear una salida de emergencia, y entonces los ratios no se cumplían". "Si el evento se hubiera planificado mejor, los errores podrían haberse subsanado", explica el concejal, que insiste en que "el último documento enviado por los organizadores ni siquiera es correcto formalmente, pero fuimos a mayores y las deficiencias seguían sin subsanarse, no se cumplían las condiciones objetivas de seguridad. No se puede conceder una licencia y poner en riesgo la vida de las personas". E insiste: "si sobre el papel no se cumplen la normativa, ni siquiera se hace una comprobación in situ", explicando que "carecían de licencia y estuvieron esperando hasta el último momento a ver si la conseguían".