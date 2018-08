El lagarero de Fano creyó que los asaltantes eran sus nietos que llegaban a despertarle

Fue tan inesperado el atraco en el domicilio familiar que hasta el lagarero Sabino Menéndez pensó "que quienes le incordiaban en la cama, pasadas las once de la noche del viernes, eran algunos de sus seis nietos". Ni podía intuir el asalto, como él mismo relató a la gente de su entorno. Pero ahí empezó la pesadilla: al abrir los ojos, el popular lagarero de Fano, Sabino Menéndez, se encontró a dos hombres corpulentos y encapuchados en su habitación. "¡La caja fuerte!", le gritaron antes de propinarle una bofetada en la cara. En la planta baja de la vivienda, anexa al llagar, había otros dos ladrones, que retenían a su mujer, a su hija y a su suegra nonagenaria. Los asaltantes, extranjeros y pertenecientes a una banda organizada, lograron en menos de media hora llevarse un botín de unos 8.000 euros. A consecuencia de la pesadilla sufrida en casa, la esposa del industrial gijonés sufrió un cuadro cardiológico agudo motivado por el estrés. Continúa ingresada, aunque evoluciona favorablemente.

Según la denuncia presentada ante la Guardia Civil, el robo se produjo en torno a las 23.20 horas del pasado viernes. Los cuatro ladrones llegaron en coche hasta el lugar de los hechos y aprovecharon una ventana abierta de la terraza para colarse en la vivienda. Antes saltaron sin mayores esfuerzos el pequeño muro que separa la finca del camino de acceso a la iglesia parroquial. No forzaron ni puertas ni rompieron cristales. Llevaban guantes y el rostro cubierto. Un camarero del restaurante "La Tabla", a pocos metros de la finca familiar y donde aquella noche se celebraba una boda, apreció desde la lejanía un "bulto" en el entorno de la casa. Como había mucha oscuridad, el trabajador regresó al bar en busca de su móvil para usarlo de linterna. Cuando volvió ya no vio nada; pensó que era una manada de jabalíes. Ese bulto, según sospechan ahora, eran los asaltantes de la familia Menéndez. Dos de ellos fueron a por el empresario a su dormitorio y el resto, a por las tres mujeres -la abuela y la hija estaban viendo la televisión en el salón-. Según cree la Guardia Civil, los ladrones iban obsesionados buscando una caja fuerte. Y allí no la encontraron, pese a golpear -agredieron al lagarero- y amenazar con una navaja y una barra metálica a la familia sidrera. La banda de encapuchados, que hablaban castellano, emplearon veinte minutos -entre las 23.20 y las 23.40, aproximadamente- en sustraer 5.000 euros en billetes y monedas, y otros 3.000 en joyas. Antes de huir maniataron con cinta aislante a las víctimas para asegurarse de que no diesen la voz de alarma, destruyeron el mando a distancia de la televisión y lanzaron sus teléfonos móviles debajo de una cama -en las primeras horas tras el suceso pensaron que también habían sido robados-.

Sin embargo, los cacos dejaron una de las cintas con las que ataron a la nonagenaria más floja de lo normal. La anciana suplicó a los atracadores que no le atasen muy fuerte las piernas ya que le salían heridas. Cuando acabó la pesadilla, su nieta Lucía le pidió que intentase soltarse y lo consiguió. Fue a la cocina a por un cuchillo y rompió las cuerdas del resto de familiares. Para cuando llegaron los agentes de la Guardia Civil a Fano, los atracadores ya estaban lejos. Huyeron en dos vehículos: uno, en el que llegaron al llagar y el otro, el que sustrajeron de la casa. El coche en cuestión era un Mercedes que abandonaron después en Pola de Siero. Tenía un golpe y una rueda reventada. Para borrar cualquier rastro biológico, vaciaron en su interior un extintor. Del otro vehículo no hay rastro y los agentes sospechan que la banda ya está fuera de la región. No consta además que hayan actuado con anterioridad en otro punto de Asturias.

El hecho de que ese día o esa noche en los alrededores del llagar hubiese un coche "desconocido" no podría ser motivo de alarma, pues la instalación se ubica al borde de la carretera vieja Gijón-Pola de Siero. Además, la casa familiar se encuentra junto al gran llagar e incluso en su planta baja venden botellas de sidra a vecinos y demás clientes. A consecuencia de los golpes, Sabino Menéndez (73 años) tiene la cara amoratada y un pequeño hematoma en el pecho. Los asaltantes no ejercieron la fuerza contra el resto de miembros de la familia, pero la mujer del industrial, Enedina García, también vinculada a la empresa familiar y hermana del presidente de la ingeniera TSK Sabino García, tuvo que ser hospitalizada fruto del estrés y del terror que vivió la noche del viernes. Sufrió un "cuadro cardiológico agudo" y continúa ingresada en el hospital Cabueñes, donde le practican pruebas. Evoluciona favorablemente y ya está en planta.