La vigilancia en la zona rural se fija como "prioridad" tras el atraco en Fano

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantendrán durante semanas el dispositivo especial de vigilancia en la zona rural gijonesa tras el robo en la casa familiar de Sidra Menéndez. Ambas fuerzas reconocen que la "prioridad" es evitar que se produzcan nuevos asaltos con violencia en el concejo, pero reconocen que la zona de control es "muy compleja y amplia -unos 181 kilómetros cuadrados-". "Estar, estamos", afirman en respuesta a los vecinos, que reclamaban "más vigilancia" en los caminos de los pueblos. Sus habitantes viven con "temor" desde que una banda de ladrones extranjeros asaltase la noche del viernes la vivienda del conocido lagarero de Fano, Sabino Menéndez, a quien maniataron -también a su mujer, su suegra y su hija- y golpearon para huir con un botín de 8.000 euros.

La principal hipótesis que se maneja es que los atracadores pertenezcan a una banda organizada itinerante con base en Madrid o en el Levante. No consta que hayan actuado con anterioridad en la región y la Guardia Civil busca conexiones con robos recientes ocurridos en otras comunidades autónomas. Fuentes del caso reconocen la dificultad que están teniendo para identificar a los cuatro cacos, puesto que entraron en la casa encapuchados -con un gorro y una bufanda tubular- y con guantes. No hay por tanto rastro de huellas dactilares ni de ADN y tampoco hay imágenes del momento del robo. Tan sólo la escueta descripción de las víctimas: cuatro hombres, que pese a ser extranjeros hablaban castellano.

El modus operandi de la banda no se asemeja a ningún otro atraco ocurrido en los últimos meses en Gijón. La mayor parte de los robos son perpetrados por "aficionados", con poca especialización, sostienen los expertos. Su sello "chapucero" lo dejan, por ejemplo, en la forma de forzar puertas o ventanas. Además, este tipo de ladrones espera a que los inquilinos se marchen de la vivienda para entrar y sustraer todo lo que encuentren de valor a su paso. El asalto en la casa familiar del llagar Menéndez fue justo al revés: los autores querían que los propietarios estuviesen dentro para encontrar la caja fuerte. Para ello, emplearon una violencia no desmesurada. Golpearon en la cara al empresario Sabino Menéndez, mientras que no ejercieron fuerza alguna sobre su mujer, su hija y su suegra -sí las amenazaron con una navaja y una barra metálica-. De hecho, la anciana, de 92 años, suplicó a los atracadores que no le atasen fuerte debido a su delicado estado. Fue gracias a ello como consiguió soltarse una vez que los ladrones huyeron, para a continuación cortar con un cuchillo la cinta aislante con la que maniataron al resto de familiares. En definitiva, estas bandas profesionales tienen un claro objetivo económico y no buscan ensañarse en el daño físico.

Sobre por qué la casa del lagarero Sabino Menéndez en Fano y no la de otro empresario en otro lugar de Asturias, no hay muchas respuestas. La Guardia Civil no aprecia mucha premeditación en el robo, aunque es evidente que estudiaron antes de cometerlo que las probabilidades de éxito fuesen altas. Este tipo de ladrones experimentados, según fuentes consultadas, no se centran tanto en el volumen del botín sino en que puedan fugarse con un buen pellizco debajo del brazo. De Sidra Menéndez sustrajeron 5.000 euros que la familia tenía repartidos por casa en billetes y monedas, y otros 3.000 en joyas. La operación duró menos de media hora. La casa se ubica al borde de la vieja carretera a Pola de Siero, por tanto la huida era rápida, es una finca grande pegada a la iglesia que no tiene perros sueltos y los cacos aprovecharon una ventana abierta en la terraza para sembrar el pánico en el interior.

Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Nacional "blindan" desde entonces la zona rural con controles. El refuerzo de vigilancia, como reclamaban los vecinos, podría durar más de 20 días. Ahora lo principal es rebajar la alerta y ahuyentar a los ladrones.