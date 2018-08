El gigante sueco del mueble abre oficina para reflotar Los Fresnos

El gigante sueco Ikea llega a Gijón para reflotar el centro comercial Los Fresnos, que lleva años en declive por la fuga de empresas. La firma de decoración, con almacenes en Paredes (Siero), abrirá el lunes en El Llano la primera oficina de asesoramiento y recreación de proyectos en Asturias. Se trata de una nueva fórmula por la que apuesta la compañía para acercarse a las ciudades y que ya funciona en otras comunidades. La dirección de Los Fresnos confía en que el local, denominado "Ikea Diseña Gijón", contribuya a revitalizar el complejo comercial. "Todo lo que sea sumar es bueno para nosotros", asegura la gerente María Paz Álvarez, que avanza que hay otros proyectos en marcha.

Es la primera vez que Ikea sale del centro comercial de Siero; sin embargo, el nuevo espacio de Gijón no dispondrá de exposición o venta. La tienda, en realidad un punto de atención ubicado en la planta baja junto a las escaleras mecánicas, tiene como objetivo "crear, planificar y asesorar" proyectos de decoración. "Los clientes que se acerquen a él podrán diseñar proyectos personalizados para la cocina, baños, salones y dormitorios junto a expertos", explican fuentes de la compañía. Además, los técnicos podrán realizar visitas a las viviendas para estudiar sobre el terreno las necesidad de los clientes. El stand también da la opción de realizar compras online o contratar servicios de recogida, transporte y montaje. "Es una forma de que los gijoneses no tengan que desplazarse a Siero; las primeras consultas las podrán hacer desde aquí", celebra María Paz Álvarez, que de momento no quiere adelantar qué otras marcas se incorporarán a las instalaciones tras cierres recientes como el de Zara Home.

El novedoso local de Ikea será inaugurado el lunes, a las 10.30 horas, por la propia gerente del centro comercial, el concejal de Turismo, Jesús Martínez Salvador, y el director regional de Ikea, Gerardo Pina. Esta fórmula de acercarse a las ciudades ya lo probaron otras compañías como Decathlon, con tienda en la plaza Seis de Agosto. El modelo de Ikea en Gijón es diferente, a pesar de que en Madrid o Barcelona ya hay puntos de venta en el centro.