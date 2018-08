El aviario de Isabel la Católica, esquilmado por los ladrones

Los habituales del parque de Isabel la Católica se llevaron ayer un buen disgusto. Los ladrones robaron por la noche cuatro cisnes blancos, diezmando así la población del estanque, pese a todos los intentos por protegerlos. El cuidador de las especies del parque, José Luis García, denuncia que lo sucedido no es en absoluto infrecuente. "Todos los días nos roban algo", alerta.

El robo de la pasada noche ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los responsables del parque. Porque "los ladrones sortearon la valla electrificada y rompieron los candados de la jaula donde duermen los cisnes, en la que intento ponerlos a salvo y garantizar que se reproduzcan", relata el cuidador con impotencia. Aun así, toda precaución ha sido poca y los ladrones se llevaron a una hembra con tres crías ya grandes, valoradas en unos 1.500 euros.

Se trata de una especie "valorada para traficar con ella, el tráfico de animales mueve mucho dinero aunque no lo parezca", sostiene José Luis García, quien denuncia que los hurtos no se quedan en el estanque. "Casi todos los días me roban alguna gallina; de más de cien ejemplares ahora apenas quedan 40", explica el cuidador, que sostiene que en lo que va de año "se habrán llevado más de sesenta gallinas".

Además, se trata de animales de las especies más raras y cotizadas, por lo que "quien las roba es alguien que sabe lo que hace, se lleva las gallinas más jóvenes para reproducir y las que son más difíciles de encontrar", asegura García.

Los ladrones han ocasionado daños en la valla que protege el estanque, y el responsable del cuidado de los animales teme que ahora se produzcan nuevos robos. Los hechos ya han sido puestos en conocimiento de la Policía Local, que levantó acta y pide la colaboración ciudadana por si alguien apreciara movimiento con este tipo de animales, poco comunes en viviendas y fincas particulares. "Es una tristeza, cada vez quedan menos aves", lamenta el cuidador, que reclama más vigilancia para evitar hechos como éste.