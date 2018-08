Tensión con los surfistas en San Lorenzo

La polémica está servida en la playa de San Lorenzo. Surfistas, bañistas y equipo de salvamento vuelven un verano más a verse envueltos en la tensión que genera la ocupación de espacios. ¿El motivo? El área reservada en el principal arenal gijonés para los surfistas, ahora que se han multiplicado las escuelas, insuficiente para unos y demasiado para otros. El altercado vivido ayer entre uno de los monitores de surf de un centro privado y varios miembros del equipo de salvamento, que requirió incluso la presencia de la Policía Local, es el ejemplo de una situación que cada año toma más cuerpo.

El suceso ocurrió poco antes de las dos de la tarde, cuando según el servicio de Salvamento, uno de los monitores sobrepasó el límite de la zona habilitada para practicar surf y, a pesar de las órdenes que se le daban, no se ciñó al espacio reservado, tal como avalaban varios testigos. La situación se caldeó y el surfista se habría encarado e incluso empujado, según el testimonio ante la Policía, al socorrista. La trifulca terminó con la intervención de dos agentes de la Policía Local, que desalojaron a los dos monitores ante la curiosa mirada de los presentes. Este hecho es un ejemplo más de la tensión que aumenta durante el verano en la playa de San Lorenzo. Desde los servicios de Vigilancia y Salvamento del principal arenal apuntan que "es algo que ocurre de vez en cuando", siempre relacionado con el límite de la zona de baño.

"No es normal que haya que caminar 300 metros para poder entrar al agua", comenta un bañista habitual de la playa de San Lorenzo. El surf se ha convertido en los últimos años en un atractivo turístico de la ciudad, pero también en un problema. De hecho, los surfistas "de siempre" no ven con tan buenos ojos esta creciente proliferación. "Los que surfean durante el año no pisan la playa de San Lorenzo desde junio hasta octubre", comenta otro de los bañistas que disfrutaban del calor de la mañana de ayer. La causa, explica, es la excesiva afluencia de cursillistas, que pueden impedir el desarrollo normal de la actividad deportiva a quienes llevan haciéndolo "toda la vida".

"Me parece bien que acoten una zona para los surfistas de las academias porque la gente también tiene derecho a aprender el deporte", afirmaba Juan Carlos López, otro bañista habitual, "pero lo que no puede ser es que esa zona ocupe más de la mitad de la playa". Además del problema de espacio, la convivencia en el agua de bañistas y surfistas "puede volverse un peligro para los que se bañan", en relación a los posibles impactos con las tablas. Esta cesión de espacios para las academias de surf se está volviendo habitual en la costa asturiana, y "ahora también pasa en Salinas" afirma este bañista.

Otros habituales destacan el posible peligro que entraña que "entre la escalera 6 y la 15 no hay nadie vigilando", dice un vecino. "Lo raro es que pueda haber surfistas en la zona de baño, pero si alguien se baña en la zona de surfistas, los socorristas se lo impiden al momento", comenta López, que resalta otra cuestión: el equipo de salvamento mueve la marca que acota la zona de baño sin ningún aviso previo.

El problema, según la opinión de varios bañistas habituales, no es la existencia de varias academias de surf, sino "la falta de organización del Ayuntamiento en este tema". El suceso de esta mañana ejemplifica esta situación que "debe ser regulada" y que choca frontalmente con la estrategia seguida por el equipo de gobierno forista en esta recta final de verano y que busca poner el foco de atención en el mar y los deportes acuáticos como el surf como reclamo turístico. Así se ven el vídeo "Gijón y el mar", del Plan de Acción de Turismo de la ciudad. Pero las polémicas no salen en pantalla.