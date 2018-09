En Todd-Ao

Se estrenaba en el Robledo, en la calle Corrida", la película "Doce del patíbulo", "usted podrá estar de acuerdo o no con lo que sucede en la pantalla pero no olvidará la película que se proyecta con el sistema Todd-Ao". En el cine avenida Marlon Brando protagonizaba "Sierra prohibida", y en Ideal "Los ladrones somos gente honrada", con José Luis Ozores y Pepe Isbert. Se anunciaba que "pronto llegará la película Bonnie and Clyde". En la sala Acapulco cantaban ese día Los Marismeños con rumbas y fandangos de Huelva.