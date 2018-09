La empresa Tridivite crea en Roces el primer centro industrial de fabricación en 3D

La empresa asturiana Tridivite pondrá en marcha en el polígono industrial de Roces el primer centro industrial de fabricación en 3D, que ofertará sus servicios a las compañías que estén interesadas. Así lo anunció ayer Mariel Díaz, directora ejecutiva de la empresa, durante la celebración del I Foro de Fabricación Aditiva a Escala Industrial, que tuvo lugar en Laboral Ciudad de la Cultura para poner de relieve la importancia de un sector cada vez más puntero en la región.

En este marco se presentó la máquina industrial de fabricación aditiva de metal "Amcell", desarrollada íntegramente en Asturias, completamente automatizada en todos sus procesos y pensada para la producción en serie de hasta 10.000 unidades al mes. En el centro de Roces, los responsables de la empresa contarán con varias de estas máquinas que podrían alcanzar una producción a finales de este mismo año de hasta 30.000 piezas metálicas de todo tipo destinadas a la industria. La principal ventaja, tal y como explicaron José Antonio Fernández y Sergio Martínez, es que se podrán fabricar series de piezas a gran escala con fabricación aditiva en metal y polímeros para la industria, abaratando costes y con el plus añadido de la personalización a bajo coste. Se trata de una ventaja competitiva muy grande, porque "podremos variar y personalizar las piezas complejas que produzcamos sin costes significativos, al no utilizar moldes", explica Mariel Díaz.

Es sólo una de las ventajas de una máquina automatizada desde la entrada del material hasta la salida de la pieza ha hecha, con un software capaz de avisar al operario de cuánto material queda y cuándo es necesario reponer. "Sólo lleva un botón, el de parada de emergencia; el resto se gobierna con una pantalla táctil conectada también al móvil para un control remoto", indican los ingenieros de la compañía. La máquina además no genera polvo ni apenas vibraciones, no necesita una instalación especial ni ventilación externa y no hay riesgos de explosión. Su peso es de poco más de mil kilos, y a partir de hoy mismo está disponible para fabricar pedidos por encargo, que se harán por riguroso orden de reserva.

La "Amcell" es además una muestra del "potencial de la Industria 4.0 en Asturias", como indicaron Eva Pando, directora del IDEPA, Rubén Hidalgo, director de Impulsa y Juan Carlos Campo Director de la Politécnica. Una tecnología disruptiva que más que el futuro ya es el presente.