El PP solicita una comisión monográfica para fiscalizar las ayudas al matadero municipal

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Gijón ha solicitado la celebración de una comisión monográfica sobre el Matadero municipal, para conocer su plan de viabilidad, fiscalizar los fondos que el Ayuntamiento ya había dado para la construcción de una depuradora y conocer qué obras se necesitan acometer en las instalaciones para que las mismas cumplan con la normativa municipal y se les pueda conceder la licencia de actividad, de la que carecen. Los populares, además, consideran que el macelo gijonés es inviable económicamente. Su postura fue explicada esta mañana por el portavoz municipal Pablo González y por el vicepresidente de la comisión de agroganadería del PP regional, Manuel Fernández, a quienes acompañó el edil Manuel del Castillo.

Si el gobierno local de Foro Asturias no accede a esa sesión monográfica sobre el Matadero en una comisión que podría ser la de Hacienda, los populares necesitarían el apoyo de al menos otros dos concejales de otros grupos políticos para forzar la convocatoria, dado que con sólo sus tres ediles en el Ayuntamiento de Gijón sería insuficiente.

El PP pone en duda la viabilidad económica del macelo municipal, que gestiona la Cooperativa de Agricultores de Gijón. Señala que tras la vuelta a la actividad del Matadero Central de Asturias, las cifras de producción de todos los macelos del área central han bajado. "No es rentable el matadero de Gijón porque no ofrece un producto atractivo", opinó el portavoz del grupo municipal del PP, quien acusó a la alcaldesa, Carmen Moriyón, de "intentar solucionar esto como lleva solucionándolo el PSOE durante muchos años (en referencia a los anteriores gobiernos socialistas de Gijón): Toma dinero. Siempre igual", indicó González. El portavoz popular considera que "el gobierno de Carmen Morillón está en este asunto tapándole las vergüenzas al Partido Socialista, que está muy callado y atrincherado detrás de la Alcaldesa. Ella tendrá que decirnos por que no quiere que se haga pública la responsabilidad del Partido Socialista en todo esto".

El PP fue el único grupo que votó en contra en el último pleno municipal, de la concesión de una ayuda de 500.000 euros a la empresa del matadero municipal, donde también hubo abstenciones de otros grupos políticos. "Los gestores de la empresa no han hecho más que pedirnos dinero" señaló el edil, quien apunto que el PP quiere que haya matadero en Gijón pero "a cualquier precio no".

Fernández señaló que no hay actividad suficiente para los cinco mataderos que hay en la zona central de Asturias, considerando que sólo debería permanecer abierto uno de ellos, más los dos macelos privados. Manuel Fernández puso como ejemplo que el Matadero de Gijón, con 75 operarios tiene una cuarta parte menos de actividad que el de Mieres, con 45 trabajadores. Para el vicepresidente de la comisión de agroganadería del PP regional debería de haber sólo un matadero central de Asturias "en Siero, Noreña o Llanera, por equidistancia", aunque también podría ser el de Gijón, siempre que cierren los demás.