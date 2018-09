IU acusa a Foro de gestionar como "reino de taifas" el gasto del Ayuntamiento

El grupo municipal de IU sostiene que el gobierno local está efectuando un deficiente control del gasto en Emulsa, Divertia y Envisa, lo que puede acabar haciendo que se supere por segundo año el techo de gasto y el endurecimiento de las condiciones del Plan Económico y Financiero. "Este gobierno no controla, no lidera ni siquiera la estructura municipal, que son reinos de taifas", señaló la edil, Ana Castaño. IU ha preguntado al gobierno local de donde va a recortar el 1,1 millón de euros que destinó a la compra de un vehículo de Emulsa sin haber conseguido antes apoyos para que la operación no contabilizara para el techo de gasto.