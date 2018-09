Media ciudad sigue en danza

Las ganas de fiesta no se las quita nadie a un gijonés por mucho que ya estemos en septiembre. Los barrios repartidos por todo el concejo celebran estos días sus fiestas patronales en las que muchas asociaciones de vecinos aprovechan para homenajear a los suyos. Así fue en Somió, don "San Julián" aprovechó su 50 aniversario y la entrega de su "VI Ardilla" para homenajear a la actual alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón. También recibió homenaje póstumo el vecino Elías García, cuyo hijo recogió su distinción tras la comida de los socios en el restaurante Las Delicias.

La regidora gijonesa se emocionó al recordar su presencia en el barrio desde la niñez hasta el día de hoy. "El cariño que he recibido desde pequeña me hace sentir muy querida. Crecí en Somió, trabajé en Cabueñes, por todo ello es un día muy especial para mí", explicó la alcaldesa quien no podía reprimir una lágrima al recordar al médico de Somió José Muñiz. "De pequeña quería ser como él, era muy inspirador, ahora tiene una calle y tengo muchos recuerdos suyos", señaló una emocionada Moriyón. La alcaldesa agradeció que en el pasado se acordaran de ella para dar el pregón de las fiestas del barrio y respondió además a la gratitud de sus vecinos al recuperar una sede que Somió había perdido. "Nos costó mucho trabajo, me parecía injusto que fuera la única parroquia rural que no podía tener su sede vecinal en la escuela, un lugar donde yo crecí y donde di mis primeros pasos", dijo Moriyón. "Hemos corregido esta circunstancia, estoy feliz por todos ellos. Recuerdo cuando me llamaron para dar el pregón; les pregunté si de verdad creían que yo era la persona indicada y me dijeron que sí, fue una felicidad tremenda para mí después de tantos años en el barrio".

La que será candidata regional de su partido repasó con sus vecinos todo lo vivido en Somió, barrio al que volvió tras casarse y en el que ahora habita. "Celebramos 50 años del Hospital de Cabueñes, también medio siglo del Pueblo de Asturias y, cómo no, las cinco décadas de la asociación. Esta se llegó a llamar asociación de vecinos cabezas de familia, un término que ya se abandonó, pero llegamos a estos cincuenta años con plena salud", contó la alcaldesa.

Lo cierto es que en Somió pueden presumir ahora de tener una gran sede en terrenos de La Pecuaria, cerca de Cabueñes y en el corazón de la popular parroquia rural. El acto estuvo amenizado por la Coral San Julián y durante la celebración, el párroco Luis Muiña bendijo el inmueble "para que sea un centro donde construir una parroquia mejor".

El de ayer también fue el día grande de Porceyo. Se celebró el "XXIII Día de la tercera edad" en el barrio al suroeste de Gijón. "Tuvimos un gran día de sol, que lo mejora todo y creo que los vecinos se lo han pasado estupendamente", señaló Marta Martínez, vecina de Porceyo y una de las encargadas de organizar el evento. Además de la misa cantada en memoria de los vecinos fallecidos y la procesión en honor a la Virgen del Rosario, se celebró una fiesta amenizada por el grupo folclórico "La Alegría de Porceyo". Gaitas, tambores y bailes regionales para celebrar un gran día para todos los vecinos del barrio gijonés que además disfrutaron de una comida y un baile con orquesta donde también aprovecharon para homenajear a sus mayores.

Nuevo Roces es uno de los barrios más jóvenes de Gijón y su asociación de vecinos organizó su primer torneo de ajedrez. Se trata de una manera de acercar a los más pequeños a este deporte. Ayer una veintena de aficionados a este juego de tablero participaron, gracias a la iniciativa llevada a cabo por el Club de Ajedrez Antonio Rico, en un campeonato de aprendizaje. Además de participar en el torneo, los miembros del club explicaron a quienes se acercaron todos los detalles del nuevo curso que se impartirá próximamente en la sede vecinal del barrio de Nuevo Roces. Este barrio fue uno de los pocos que este año decidió no celebrar sus fiestas. Fue el pasado mes de junio cuando la asamblea de la asociación de vecinos decidió por unanimidad no comenzar si quiera con los festejos. Todo fue por culpa de la mala experiencia tenida con la empresa que venía realizando las fiestas del barrio. Las celebraciones habían sido fechadas para mediados del mes de junio, pero no hubo manera de que se celebrasen. Así se puso fin a dos años de programación con gran éxito de público durante las ediciones de 2016 y 2017.

Otro de los barrios que sigue con su programa de fiestas es el de Pescadores, en Jove. Ayer también quisieron que sus vecinos participaran y durante todo el día se sucedieron las actividades. Era el día del socio y todos pudieron llevarse a casa su botella de vino y su bollu preñáu. La charanga "Perdíos de los nervios" actuó durante la sesión vermú de unas fiestas consolidadas ya en el calendario gijonés. La verbena fue amenizada por la orquesta "Taxi" y para el día de hoy están previstos nuevos actos festivos en el barrio de Jove. Tras la procesión habrá baile de nuevo con el grupo musical "Kaki".

Estas no son las últimas fiestas de los barrios gijoneses, pero al acercarse el final del verano todos apuran sus programaciones. El tiempo acompaña y la diversión se deja ver en muchos lugares de la ciudad. Todos los barrios quieren vivir sus mejores días ahora que toca volver al trabajo y también a la escuela en el caso de los más pequeños.