"Nosotros nos tenemos que adaptar al lobo", defienden los conservacionistas

"Somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al lobo, porque no podemos olvidar que es un animal indispensable en los ecosistemas". Beatriz Donsión de la Plataforma Prolobos Asturias, se mostraba ayer tajante en la defensa del cánido, que convocó a un centenar de personas en los jardines de El Náutico.

"Queremos lanzar un mensaje a la Administración, y en ningún momento queremos enfrentarnos con los ganaderos", indicó la portavoz de los once colectivos reunidos para "exigir que se detenga la irracional y siniestra gestión del lobo ibérico", porque "el plan de gestión actual y el plan de actuaciones previsto no sirve para nada", sostiene Donsión.

Los colectivos conservacionistas reclamaron a la Administración "que busque otras alternativas que no pasen por matar lobos, porque los datos que ellos mismos manejan dejan claro que matar ejemplares no disminuye el número de daños", recalcaron los manifestantes antes de exponer sus argumentos para el control poblacional.

"Nosotros apostamos por no matar ningún lobo, porque es un depredador que se autorregula él mismo: no estamos hablando del jabalí o del corzo, el lobo no necesita ser cazado para controlar su población; en el caso de que hubiera un aumento grande en la población lo que harían sería matarse entre ellos, son animales territoriales y las manadas disputarían el terreno", sostuvo Beatriz Donsión, que ante el aumento de la presencia de cánidos en zonas habitadas, sostuvo que "el lobo no puede tener fronteras en Asturias ni en ningún otro lugar de España".

Es más, "nosotros nos tenemos que adaptar a ellos porque no olvidemos que es un animal indispensable en los ecosistemas. Si aparecen donde antes no había, hay que adaptarse a ellos, adaptarse a la naturaleza", concluyó la portavoz de los colectivos conservacionistas en favor del lobo. "Todo el dinero que invierte la administración en pagar los daños a los ganaderos se debería usar en promover ayudas económicas orientadas a que los ganaderos tengan perros de cuidado del ganado, o a buenos vallados para guardar los animales", recalcó, antes de defender que "el porcentaje real de daños al ganado en la alta montaña es muy pequeño".

En el acto, en que no faltaron reproches de paseantes que increparon a los defensores del lobo, se llamó a "no difundir el falso mensaje de que en el lobo radican los problemas de la ganadería y el campo asturiano", porque "se fomenta el odio hacia la especie haciendo retroceder décadas enteras el progreso social y de concienciación acerca de la conservación de la naturaleza".

"El lobo es un animal salvaje que también necesita comer", clamó uno de los representantes de los colectivos ecologistas reunidos en la ciudad, quien recalcó que "matar lobos hace daño a los propios ganaderos".