Fin de fiesta en su punto de sal

La rula llena, no entraba nadie más, hubo gente que se quedó fuera y alguno que no aguantó hasta el final por estar de pie. Los vecinos de Jove realizaron ayer la tradicional procesión de la Virgen de la Soledad entre su propia parroquia y la rula de El Musel. "Que no se pierda la tradición y que sigamos viéndonos todos los años", ese era uno de los mensajes que José Manuel Álvarez, párroco de Jove lanzaba a los vecinos del barrio de pescadores durante la misa contada que se celebró entre nasas y aparejos.

A Pedro Méndez, miembro de la comisión de festejos Virgen de la Soledad, se le veía ilusionado. "Hoy es un día de hermandad, nos juntamos cientos de personas para confraternizar. Un día como el de hoy sirve para ver a viejos amigos, gente que ahora ya no vive en el barrio pero que nunca falla en una fecha como esta". Y es que, pese a que muchos "han bajado a vivir a Gijón", no quieren olvidar de donde vienen.

Tras la misa, la Virgen de la Soledad, disfrutó de su tradicional paseo en barco, acompañada de vecinos, autoridades y al son de la gaita y el tambor.

El relevo generacional en estas fiestas es también algo ineludible y en Cimadevilla lo tienen claro. Desde 1955, los vecinos del barrio alto de Gijón, honran a Alexander Fleming y ayer lo volvieron a hacer. En este caso son los más jóvenes los que con flores honrar la memoria de un médico e investigador al que muchos deben la vida. Gracias a la penicilina se pudo erradicar, a mediados del siglo pasado, una de las enfermedades más comunes en España y cómo no, en Gijón, la tuberculosis. Por la tarde la procesión de la Virgen de la Soledad cerró las fiestas de Cimadevilla que un año más fueron de las más concurridas.

En Caldones también hubo tiempo para homenajes. Vivir 63 años en un mismo lugar y sentir ese espacio como propio es lo que hace que el arraigo de los vecinos de esta parroquia gijonesa sea muy importante. El matrimonio formado por Aladino Bastián y María Luisa Montes recibió el cariño de sus vecinos en el restaurante El Pinal, en Peón. "Soy feliz en Caldones, no lo cambio por el centro. Siempre tengo algo que hacer, tengo un par de vacas, un día me cuesto a su lado, al otro me levanto, no cambio mi vida por el trasiego de los coches", explicó Aladino.