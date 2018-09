Alertan de la proliferación de ratas en pleno centro y en otras zonas de Gijón

La proliferación de ratas ha llegado hasta el centro de la ciudad. Al menos es la denuncia realizada por vecinos y hosteleros de la zona y de la que el grupo municipal del Partido Popular se ha hecho eco, exigiendo al Ayuntamiento que "ataje cuando antes esta plaga que inunda Gijón" y que "además de dañar la imagen de la ciudad, supone un problema de salud pública". Según su denuncia, la problemática existe tanto en la zona rural como en la urbana. "En todos los barrios", matiza la concejal Sofía Cosmen.

"Este problema de las ratas viene ya de hace años atrás, las hay en todos lados; el problema es que delante de mi bar hay unos arbustos que es donde se esconden y necesito que me los quiten porque por las noches esto parece el paseo de las ratas", lamenta un hostelero de la calle Cabrales que sufre la presencia de roedores casi a diario. "Durante el día no tengo ningún problema, pero es llegar la noche y pasan constantemente por delante, hasta me entran en el negocio y en los portales cercanos", relata.

Este afectado ya ha tratado de ponerse en contacto con el Ayuntamiento sin lograr soluciones. "Una vez llamé y me respondieron al poco que habían echado raticida en la zona para evitar el problema; pero como seguía habiendo ratas llamé a Parques y Jardines y una chica me respondió que tenía que aprender a convivir con ellas", desvela el hostelero, todavía sorprendido por la respuesta.

El problema, explica, está en la existencia de unos arbustos en un pequeño jardín cercano al establecimiento que es donde los roedores encuentran cobijo, al punto de tener allí "un nido de roedores", según confirman desde el Partido Popular. "Hace unos años los segaron y estuve encantado, solo pido que lo vuelvan a hacer, que me quiten esos arbustos y pongan ahí algo decente para que las ratas no puedan esconderse", implora el hostelero gijonés que recuerda que el emplazamiento está próximo a un colegio.

"Campan a sus anchas"

De este y otros casos se han hecho eco en el PP de Gijón, que llevarán la exigencia de poner fin al problema a la Comisión de Medio Ambiente. "Casi a diario nos llegan denuncias ciudadanas, con fotos y vídeos, de distintos zonas de la ciudad en las que las ratas campan a sus anchas a plena luz del día", explica Cosmen.

Los populares aseguran que les llegan quejas vecinales desde varios puntos del municipio. Desde la zona Oeste a la Este de la ciudad. "Hemos recibido llamadas de la parroquia de Jove, Somió, de la céntrica calle Contracay -al lado del Ayuntamiento de Gijón- y en la calle Begoña, situada en plena Ruta de los vinos. "Los vecinos y hosteleros se quejan de que llaman al Ayuntamiento, pero que nadie toma medidas y están preocupados porque no se trata únicamente de un problema de imagen, también es un problema de salud pública", concluye Sofía Cosmen.