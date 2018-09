Un gancho de derecha por el boxeo

Además de pelear en política desde las filas del Partido Popular, al concejal del PP Manuel del Castillo también le va la lucha en el ring. De hecho fue en su juventud púgil aficionado, y aunque nunca llegó a competir, sí que entrenó en un gimnasio gijonés durante varios años a las órdenes de Óliver Sánchez, el mismo entrenador bajo cuyas órdenes trabaja la joven promesa gijonesa Laura Fuertes.

Valiéndose de esa doble condición, la de político y la de aficionado al boxeo, Del Castillo no dudó en encajarse ayer los guantes y el protector bucal para pedir sobre la lona, entre juegos de piernas y ganchos, más apoyo municipal para los deportes minoritarios, acompañado en tan inusual comparecencia pública por la propia Laura Fuertes, campeona de España, con la que compartió un breve entrenamiento.

De esa guisa el concejal del PP llamó a luchar por "el futuro de los deportistas y los clubes pequeños; si no somos capaces de trabajar en el presente con ayudas municipales no podremos conseguir un futuro importante para ellos", criticó Manuel del Castillo, quien también aprovechó para lanzar un gancho con intención a los grupos políticos municipales. "Días atrás reivindicamos la figura de la grandísima atleta Rocío Ríos y de momento no hemos conseguido nada", lamentó antes de anunciar que "vamos a seguir en la lucha para conseguir el objetivo de ser cercanos a los ciudadanos y conseguir la mayor ayuda posible para todos ellos". Es más, "si alguien piensa que hacer esto es un poco ridículo, lo haremos cuantas veces sean necesarias si con ello conseguimos ayuda para un deporte muy duro y muy sacrificado como este del boxeo", remató Del Castillo.

Laura Fuertes, por su parte, quiso agradecer "un montón" a Manuel del Castillo "que luche n por estos deportes, que haya gastado su tiempo en este proyecto". La joven gijonesa de 19 años ha pasado este año a categoría élite y el pasado mes de julio se proclamó campeona de España en su categoría, además de acudir por primera vez a un campeonato de Europa. A finales de este mes participará en un torneo internacional y acudirá el mundial en noviembre en la India. "Ahora cada vez hay más chicas en el boxeo, antes era más difícil aunque toda ayuda es poca", asegura, al igual que Jonathan "Maravilla" Alonso, quien empezó en el mismo gimnasio de Gijón .

"Ahora hay más apoyo que cuando empecé, los niños se inician desde que son pequeños, pero realmente necesitamos ayuda porque es un deporte minoritario y con pocos recursos, cuando es uno de los más antiguos", reflexiona. "A nivel autonómico hacen falta muchas ayudas para que los jóvenes deportistas puedan alimentarse bien, venir a entrenar todos los días, combinar con el estudio... no es fácil", sostiene el púgil, que con 19 años se fue a la Residencia "Joaquín Blume" de Alto Rendimiento y Tecnificación Deportiva, y que es boxeador profesional en Nueva York.

El último apunte técnico de la jornada lo hizo el entrenador Óliver Sánchez: "Manuel del Castillo siempre fue más de atacar, y por supuesto, también más de derechas", bromeaba antes de asegurar que "técnicamente se mantiene muy bien" tras cambiar un ring por otro, el de la vida pública.