Mike Farris vendrá a Gijón en su nueva gira de ocho conciertos

El músico norteamericano Mike Farris actuará en Gijón dentro de los ocho conciertos que va a ofrecer en su nueva gira española, tras más de dos años sin visitar el país, donde presentará "Silver And Stone", su primer disco en cuatro años. Además de a Gijón visitará Zaragoza, Murcia, Madrid, La Coruña, Valencia, Bilbao y Barcelona, conciertos en los que estará acompañado de su nueva banda "The Fortunate Few", compuesta por Jordan Hymon (batería), Justin Ferwerda (bajo), Bart Walker (guitarra) y el propio Mike (voz y guitarra). Farris, que es reconocido por la potencia y alcance de su voz, conjugaen su nuevo trabajo numerosas influencias, desde Stevie Wonder y Bill Withers hasta Bon Scott y Steve Marriott.