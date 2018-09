El secretario general de Infraestructuras cuestiona el convenio del plan de vías

"El anterior Gobierno hizo muchas promesas, con mucha alegría, en muchos sitios y con poco fundamento", señaló ayer el secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, José Javier Izquierdo, al referirse al plan de vías de Gijón. Dio a entender que aún falta tiempo para la firma del convenio del plan de vías, que el anterior ministro, Íñigo de la Serna, aseguró que estaba a punto de formalizarse. Según Izquierdo, el convenio del plan de vías aún debe superar "todos los filtros". En la actualidad están "analizando el posible convenio" las tres administraciones implicadas en el plan de vías (Estado, Principado y Ayuntamiento). En concreto, señaló que se acomete el "análisis jurídico".

Izquierdo, que participó ayer en la jornada "Los retos y oportunidades del corredor atlántico y su conexión con los puertos del noroeste español" organizada en Gijón por la Plataforma Atlántico Noroeste, indicó que la prioridad del actual Gobierno es actuar con "franqueza y transparencia" y "no prometer cosas irrealizables para contentar a la gente".

Adif indicó el pasado viernes que ha encargado nuevos estudios jurídicos sobre el convenio que se firmó en el Consejo de Administración de Gijón al Norte el pasado 7 de mayo. El propio consejo de Adif había refrendado ese convenio el 24 de mayo con el informe favorable de sus servicios jurídicos y condicionándolo al visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Las palabras de ayer en Gijón del secretario general de Infraestructuras provocaron preocupación en el Ayuntamiento de Gijón. El concejal de urbanismo, el forista Fernando Couto, señaló que Foro Asturias va a "pedirle aclaraciones en el Congreso al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos. Couto resaltó que "Gijón había alcanzado un histórico consenso político y social para el plan de vías, que se ratificó en un consejo de administración de Gijón al Norte en mayo" y que la nueva administración socialista en el Gobierno central indicó a la Alcaldesa, al propio Couto y al consejero de infraestructuras del Principado, Fernando Lastra "en una reunión en Madrid el 6 de julio con el secretario de Estado de Fomento y presidente de Gijón al Norte, Pedro Saura, que la aprobación del convenio sólo estaba pendiente de revisar cuestiones formales y que se podría firmar en septiembre o si no en octubre". Aquella reunión se celebró para aprobar las cuentas de Gijón al Norte, sociedad que ha llegado "a acuerdos formales" suscritos entre otros por los representantes del Estado.

El portavoz municipal del PSOE, José María Pérez, considera que la referencia de Izquierdo es más general, hacia que "el Ministro De La Serna se había recorrido España prometiendo millones en un tiempo récord y era vox pópuli que algo no cuadraba", agregando que "no conozco que se esté planteando" un cambio del convenio, sino que los servicios del Ministerio tienen que tramitar un acuerdo que el anterior Gobierno no tramitó pese a haber tenido tiempo para ello. "Entiendo que lo quieran abordar con rigor, en un tiempo razonable", para poner "solución a esta necesidad de la ciudad más pronto que tarde" señaló, apuntando que "cualquier variación debería de justificarse razonablemente".

El edil de Xixón Sí Puede, David Alonso indicó al secretario general de Infraestructuras que el convenio del plan de vías fue aprobado en la reunión de Gijón al Norte fue avalado por su propio partido, "el PSOE, a través del Gobierno asturiano y su representante municipal". Alonso apuntó que "sería interesante que el PSOE se aclararan primero entre ellos" en vez de perjudicar a los gijoneses "cargándose el plan de vías, lo que sería demencial para la ciudad". Alonso solicitará hoy una reunión urgente del consejo de Gijón al Norte para pedir explicaciones, dado que el Gobierno central debe "ser consciente de que esta ciudad lleva 16 años pendiente de esta obra".

Pablo González, del PP, señaló que "nosotros cumplimos, llega el PSOE y dice que lo paraliza todo y aquí nadie protesta", reprochando al gobierno local que haya "disculpado las demoras" del Gobierno de Pedro Sánchez, frente a las reivindicaciones que tenía con el del PP. El portavoz del grupo municipal popular tildó de "cara dura con Gijón" al Gobierno de Pedro Sánchez por sus acusaciones hacia las promesas del PP y señaló que si Gijón tiene una estación de tren provisional se debe a que "el PSOE se cargó el proyecto inicial".

Aurelio Martín, de IU, habla de "máxima preocupación cuando no alarma" tras las palabras del alto cargo estatal añadiendo que "me parece que el Ministerio está haciendo políticas dilatorias que ya hemos conocido en otras épocas, cuando el convenio lo firmó también el Gobierno de Asturias que es del mismo partido que el Gobierno de España" actual.

Para José Carlos Fernández Sarasola, de Cs, estamos "en el día de la marmota, volviendo a empezar de cero cuando según el gobierno de Moriyón la firma iba a ser inminente".