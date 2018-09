La Alcaldesa exige a Fomento ratificar su compromiso con el plan de vías pactado

"No puede ser que se quiera doblegar la voluntad de los gijoneses y se de marcha atrás. No puede ser, no puede ser...". Una apesadumbrada y desconcertada Carmen Moriyón pedía ayer, en su calidad de máxima responsable municipal de Gijón, que el Ministerio de Fomento confirme su compromiso con el actual proyecto del plan de vías gijonés y de ya una fecha para que el consejo de ministros que preside Pedro Sánchez firme el convenio al que dio luz verde el consejo de administración de Gijón al Norte el pasado mes de abril con el aval del Ayuntamiento, el Principado de Asturias y un ministerio presidido entonces por el popular Íñigo de la Serna. El gobierno local reivindica que los máximos responsables actuales de Fomento disipen las dudas que generó su secretario general de Infraestructuras, José Javier Izquierdo, al declarar el martes en Gijón que "el anterior gobierno hizo muchas promesas, con mucha alegría, en muchos sitios y con poco fundamento" y que el actual no se plantea "prometer cosas irrealizables para contentar a la gente".

"Son unas declaraciones preocupantes porque han venido a generar una incertidumbre, que era innecesaria e inoportuna", explicó Moriyón en una comparecencia pública en la que estuvo acompañada por el portavoz del gobierno forista y responsable del urbanismo local, Fernando Couto. Ambos estuvieron el pasado mes de julio en una reunión en Madrid donde se les garantizó que el proyecto seguía adelante según lo estipulado y que la firma del convenio sólo estaba pendiente de la subsanación de unas cuestiones formales a petición de Hacienda. "Nos pidieron que les diéramos tiempo que en septiembre, máximo en octubre, el convenio estaba. Y se lo hemos dado. No teníamos motivo hasta ahora para dudar de que el plan siguiera su curso", explicó Moriyón.

La Alcaldesa reivindicó en aquella reunión -igual que lo hizo ayer- el amplio consenso conseguido en la ciudad para el diseño del plan de vías tanto entre la sociedad civil como entre sus representantes políticos. Por eso Moriyón entiende que Izquierdo "se equivoca cuando habla de no contentar a gente y no caer en fines electoralistas, lo reflejado en el convenio es fruto de años de trabajo entre las tres administraciones y de aunar voluntades políticas y sociales sustentadas en criterios sobre lo que era realizable técnicamente y asumible financieramente".

La fuerza de los acuerdos

A la espera de que Fomento mueva ficha y aclare la situación - a ser posible a través del propio ministro José Luis Ábalos o su secretario de Estado, Pedro Saura- lo que el gobierno municipal tiene claro es que "vamos a hacer valer la fuerza de los acuerdos del consejo de administración. Ya lo hicimos en 2015 y lo volveremos a hacer porque si ya no se respetan los acuerdos legítimos tomados por mayoría en los consejos de administración va a empezar a ser todo muy complicado". Lo dirigentes foristas consideran que "cambiar las reglas del juego no es tan fácil".

"Con 814 millones estamos hablando de la mayor inversión del gobierno de España en Asturias, por encima de la del Musel, y se necesita que el ministro de certezas de que se va a hacer lo que dijeron que iban a hacer, que lo del secretario general es un lapsus y que esto va a seguir adelante", concretó Couto. El concejal recordó, además, que la demora de la firma del convenio impide poner en marcha las licitaciones y proyectos que dependen de la sociedad "Gijón al Norte", entre ellos la modificación del plan especial y el diseño de la nueva estación intermodal. Otra cosa son las obras que asume directamente Adif como el vaciado del túnel del metrotrén.