La decisión sobre Deporte se tomará "cuando sea, la prisa es mala consejera"

El Ayuntamiento de Gijón tiene prisa por saber cuándo se decidirá la ubicación del grado de Deporte, pero el rector está tranquilo al respecto. "No me afecta demasiado que el Ayuntamiento de Gijón exija una resolución porque todo el mundo quiere decisiones prontas, pero las decisiones se tomarán cuando se tengan que tomar", zanjó ayer el rector en su visita a la Politécnica.

Es más, "ahora hay un libro Blanco de Deportes desde el que se están dando directrices nuevas sobre los límites de los grados de Actividad Física y del Deporte, sobre cuántos créditos deben ser presenciales, y que está tratando de resolver problemas que están surgiendo sobre todo con las universidades privadas", recordó Santiago García Granda. Y en este sentido "la comisión técnica seguirá trabajando con todas esas directrices". En el caso de los Ayuntamientos "valoramos mucho todo el interés que ponen, pero nuestra labor es lenta, poner en marcha un título no es una labor que se pueda hacer en unos pocos meses, sobre todo un título para el que no tenemos recursos", deja claro el rector, quien recalca que "los Ayuntamientos seguirán en su dinámica y son muy libres de hacerlo, pero la Universidad no nos va a afectar".

Y eso que el Decano de Educación también lamenta los retrasos, pero "la prisa a veces es mala consejera porque cuando se pone un título en marcha, es algo que se hace con vocación duradera, con la intención de desarrollarse, y tenemos que pensar muy bien lo que hacemos. La gente cree que es algo sencillo y no lo es en absoluto", zanjó el responsable de la Universidad.

No obstante, ayer también y en una visita previa a Mieres, el rector afinó un poco más en cuanto a fechas, asegurando qe la Universidad de Oviedo no tomará antes de abril una decisión sobre la sede que albergará el codiciado grado de Deporte, al que aspiran tanto Mieres como Gijón. Santiago García Granda afirmó en las Cuencas que la entidad académica no asumirá ningún tipo de compromiso hasta que el plan de estudios esté desarrollado: "Necesitamos tener una titulación para saber dónde se puede ubicar".

García Granda espera que en abril la nueva carrera esté lista para encontrar sede. De esta forma, el rector confía en que las clases puedan comenzar a impartirse en el curso 2019-2020. "Calculamos que la Aneca ( Agencia Nacional para la Evaluación y la Acreditación) necesitará unos seis meses para dar el visto bueno", aseguró.

Infraestructura pendiente

Otro de los grandes temas pendientes para Gijón es la construcción de la residencia de estudiantes, con respecto a la que el rector confía en que se inicie "de forma inminente", dado que "me consta que el Ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos para poner estas obras en marcha, dando cuenta de algunos avances en agosto como el depósito de parte de la fianza".

García Granda ha ofrecido la ayuda de la Universidad para dar el empujón definitivo a la residencia, porque "el campus ganaría muchísimo si la tuviéramos en marcha, y también sería clave para la Milla del Conocimiento", aseveró antes de dejar claro que "es una infraestructura importantísima para la que deberíamos poner todos lo que esté de nuestra parte para ponerla en marcha cuanto antes".