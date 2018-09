Los ecologistas denuncian elevados picos de contaminación en El Lauredal, La Calzada, Pumarín y Cimadevilla

La Coordinadora Ecologista de Asturias ha denunciado que una jornada más se han superado los altos niveles de polución en la zona de El Lauredal, donde la media de partículas inferiores a 10 micras (PM 10) registrada en las últimas 24 horas por la unidad móvil de control de la contaminación que tiene allí estacionada el Ayuntamiento alcanzó los 82 microgramos por metro cúbico de aire, llegando a alcanzarse picos de contaminación horarios de hasta 217 microgramos de PM 10 por metro cúbico de aire.

Los ecologistas señalan que se trata de una superación de los límites diarios de contaminación que se repite por segunda jornada consecutiva, después de que el pasado miércoles se registrara en el Lauredal una media de PM 10 de 60 microgramos por metro cúbico de aire, alcanzando picos de contaminación de 198 microgramos por metro cúbico de aire.

Para la Coordinadora Ecologista de Asturias, El Lauredal no es la única zona de Gijón que está "en alerta", sino también ocurre lo mismo en el entorno de Cimadevilla, dado que la estación de medición que tiene la Autoridad Portuaria de Gijón ubicada junto al Puerto Deportivo local registró una media de contaminación por PM 10 en las últimas 24 horas de 66 microgramos por metros cúbico de aire "y así llevan dos días", señala el portavoz de la Coordinadora, Fructuoso Pontigo, quien recuerda que el Principado no ofrece los datos horarios de esta estación de medición ni de las demás que son propiedad de empresas y que no tiene en cuenta sus datos ni los de la unidad móvil del Ayuntamiento en El Lauredal para decretar las alertas por contaminación atmosférica. Para ello, el Principado sólo tiene en cuenta las medias diarias de su propia red de estaciones de control en Gijón.

En otros puntos de la ciudad también se registraron picos elevados de contaminación por PM 10 en la pasada madrugada. Los ecologistas señalan a las estaciones de control de la Avenida de la Argentina, en La Calzada, y de la Avenida de la Constitución, en Pumarín. En la primera se llegó a alcanzar un nivel de 140 microgramos por metro cúbico de aire.