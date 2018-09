Empresarios, vecinos y sindicatos consideran inaplazable la ejecución de las obras pactadas

Representantes empresariales, vecinales y sindicales de Gijón coincidieron ayer en considerar que las inversiones pactadas el pasado mes de mayo entre el Ministerio de Fomento, el Principado y el Ayuntamiento para el plan de vías y el túnel del Metrotrén son inaplazables y que deben materializarse. Ese es el denominador común, coincidente con el expresado el martes por los seis grupos políticos municipales, sobre la situación. Las posturas de las diversas organizaciones varían en otras valoraciones, tras la visita a Gijón del Secretario General de Infraestructuras, José Javier Izquierdo.

Desde la Cámara de Comercio de Gijón se indicó ayer que "no cabe añadir nuevas demoras a lo que es un plan estratégico y de futuro para Gijón y como consecuencia de ello, para el futuro de Asturias", añadiendo a ese pronunciamiento que "lo que son compromisos de Estado y de Gobierno no cabe someterlos a nuevas valoraciones; los proyectos se construyen unos sobre la confianza de los otros". Por último, desde la institución empresarial se recalcó respecto a los acuerdos sobre el plan de vías que cristalizaron en la firma del convenio el pasado 7 de mayo en el Consejo de Administración de Gijón al Norte que "no son compromisos de partido, son compromisos de Gobierno y de Estado", agregando que además "el propio partido que actualmente gobierna en España ha mostrado, a nivel regional y local, su apoyo y compromiso con la actual solución".

Representantes de otras organizaciones patronales prefirieron ayer aguardar acontecimiento antes de pronunciarse sobre las manifestaciones del Secretario General de Infraestructuras del Ministerio de Fomento en su visita a Gijón.

En cuanto a los sindicatos, el secretario general de CC OO de Gijón, Víctor Manuel Roza, consideró que "nos sorprende la tomadura de pelo cada vez que hay un cambio político, como el cambio de postura del PSOE municipal, que con el anterior gobierno todo era pedir ejecución, ejecución y ejecución y ahora habla de dar plazos" al nuevo equipo de Fomento.

Víctor Manuel Roza recordó que el plan de vías ya acumula "un retraso de muchos años" y nuevas demoras en su ejecución supondría "meter a Gijón en otros años de locura", entre otras cosas porque "de que comience la obra de la estación intermodal depende que el plan de movilidad de Gijón eche a andar". El líder de CC OO también recordó que el proyecto del plan de vías fue consensuado por las tres administraciones.

Por su parte, el secretario general de UGT de Gijón, Fernando Díaz Arnaiz, recalcó que "llevamos 16 años sin estación intermodal, lo que es algo inconcebible para una ciudad como Gijón". Dicho eso, Díaz Arnaiz apunta que interpreta que las palabras de José Javier Izquierdo apuntan a que "se realizan estudios jurídicos, no que se descarte de momento nada, por lo que hay que tener prudencia y ver a qué conclusiones llegan" esos estudios jurídicos.

El líder ugetista agregó que "está bien que el gobierno de la ciudad y sus socios pidan aclaraciones" pero no hacer afirmaciones que el líder de UGT atribuye a que "con la cosa de la campaña electoral, ahora están todos muy nerviosos, después de 16 años" de espera. UGT también resaltó su apoyo al transporte público.

Antes de conocer el rebobinado de Fomento, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón (FAV), Adrián Arias, exigía "una rectificación inmediata", advirtiendo de que en caso contrario convocaría a los grupos políticos y a la Plataforma del Plan de Vías para preparar un calendario de movilizaciones.

La FAV califica de "despropósito lamentable" un posible retraso y revisión del convenio del plan de vías y señala que "no va a admitir bajo ningún concepto nuevos retrasos o retornos a la casilla de salida en los compromisos del Gobierno central en torno a la integración ferroviaria en la ciudad", algo sobre lo que el dirigente vecinal agrega que "no vamos a permitir que se rían de nosotros, basta ya de tener a los vecinos como rehenes de sus juegos y contrapesos políticos".

Antes de conocer la aclaración del Ministerio, la FAV calificaba las manifestaciones de Izquierdo como una "declaración de guerra ante la ciudad y los vecinos de Gijón. En la oposición no dejaron de bombardear a Fomento con la falta de compromisos en el plan de vías y en apenas cien días el nuevo Gobierno ya está lanzando globos sonda para incumplir los acuerdos alcanzados."

Entienden además desde la Federación vecinal que junto a ellos, la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, debe sumarse a un liderazgo plural en defensa de la ciudad y los compromisos relativos al plan de vías.