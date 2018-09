Fomento no se replantea el proyecto y dice ahora que la revisión jurídica "es ordinaria"

El Ministerio de Fomento echó ayer agua al incendio que habían provocado las declaraciones del secretario general de infraestructuras, José Javier Izquierdo, el pasado martes en Gijón. Un portavoz del Ministerio señaló ayer que el Secretario General de Infraestructuras "no indicó que se pretendiese replantear el proyecto" y que "la revisión jurídica a la que aludió no es una revisión excepcional y no se realiza porque se esté planteando modificar ningún aspecto en concreto, sino como parte del procedimiento ordinario de tramitación previa a la firma de cualquier convenio".

En cuanto a los comentarios que hizo el secretario general de Infraestructuras sobre las "cosas irrealizables", Fomento aclara que "no se refería al proyecto previsto en Gijón en concreto sino que estaba constatando la situación que se ha encontrado el nuevo equipo al llegar al Ministerio de Fomento, en donde muchas actuaciones que se anunciaban como ya a punto de ser realizadas o comprometidas en plazos muy breves de puesta en marcha aún tenían que salvar importantes dificultades de toda índole (técnicas, administrativas, etcétera)".

Las mismas fuentes señalan que dado que no se están planteando modificaciones en el convenio, "no existen las afecciones" a las licitaciones que se van a realizar de actuaciones en el Metrotrén ni al inicio del vaciado del agua que anega el túnel, previsto para el próximo mes de octubre.

"En definitiva, el convenio está en tramitación sujeto a las revisiones e informes que cualquier tramitación administrativa requiere", recalcan desde Fomento.

Devolución de Hacienda

El convenio, que prevé una inversión de 814 millones de euros (90 del Ayuntamiento, 90 del Principado y 634 del Estado) fue suscrito por las tres administraciones en el Consejo de Administración de Gijón al Norte del 7 de mayo. El 24 de mayo, aún con la administración Rajoy, el Consejo de Adif lo aprobó, con el informe favorable de su servicio jurídico, condicionado al visto bueno del Ministerio de Hacienda (y posterior del Consejo de Ministros).

El expediente no llegó a superar esa tramitación. La Secretaría General de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda devolvió el expediente al Ministerio de Fomento para que el mismo "fuera rectificado por el nuevo equipo", que todavía no ha respondido a ese departamento de Hacienda, explica fuentes ministeriales. Además del visto bueno de la Secretaría General de Presupuestos y Gastos, el convenio también tendrá que ser revisado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Hacienda, que ni siquiera llegó a recibirlo.