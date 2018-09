IU reclama que el gobierno regional deje de ponerse "de perfil" ante el giro en el plan de vías de Gijón

Los portavoces de IU en la Junta General del Principado, Gaspar Llamazares, y en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, reclamaron esta mañana que el gobierno asturiano cambie "la pasividad por exigencia" y deje de ponerse "de perfil" ante el riesgo de una nueva demora en el plan de vías, tras las palabras el pasado martes en Gijón del secretario general de infraestructuras, José Javier Izquierdo –matizadas ayer por el Ministerio de Fomento– que arrojaban dudas sobre el cumplimiento del convenio del plan de vías. Llamazares y Martín advierten que el ejecutivo de Javier Fernández debe ser exigente para que el compromiso del plan de vías tenga un reflejo en los presupuestos generales del Estado para 2019.

IU considera que la decisión del Ministerio de Fomento de someter a un estudio jurídico el convenio del plan de vías tiene como fin "paralizar las obras", en palabras de Aurelio Martín, que presentará una iniciativa de IU en el próximo pleno municipal para que el Ayuntamiento inste al Ministro de Fomento a remitir al Consejo de Ministros antes de que finalice el mes de octubre el convenio aprobado el pasado 7 de mayo en el consejo de administración de Gijón al Norte, con el respaldo de todos los partidos políticos y de los gobiernos de España, Asturias y Gijón.

Martín señaló también sobre el gobierno del Principado que "no podemos entender que se ponga ahora de perfil; tiene que ser el primero en liderar la defensa de lo que se ha acordado para que llegue a buen término". Para IU que el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos no haya visitado en los cuatro meses que lleva en el cargo Asturias y sí otras comunidades autónomas donde se están cerrando inversiones, demuestra que "Asturias no está en su lista de prioridades", agregó el portavoz municipal de Izquierda Unida.

Llamazares por su parte, insistió en que revisar jurídicamente el convenio supone "buscar un argumento dilatorio para que no entre en los presupuestos de 2019". Además de que no se concrete el plan de vías, el dirigente de IU en la Junta General del Principado señaló que el actual gobierno central no asume un calendario para otras infraestructuras pendientes, como es la Variante de Pajares y que eso, sumado a la política energética de la descarbonización acelerada implica que "el gobierno central está marginando a Asturias".

Ante esta nueva situación, "el gobierno de Asturias se sitúa de perfil, cuando es hora de que asuma que tiene que defender a los asturianos y exigir al gobierno central", a lo que Llamazares también añade un llamamiento a la Federación Socialista Asturiana para que "abandone su silencio para defender el futuro industrial de Asturias y el futuro de las comunicaciones en Asturias".

Respecto al plan de vías "en peligro de desplome", Llamazares señala que pone en riesgo la mayor red de cercanías de España, que es la de Asturias.

Para el portavoz en el parlamento autonómico de IU, las iniciativas para que los próximos presupuestos estatales incorporen las obras pendientes de la Variante, el plan de vías y la política de cercanías, deben pasar por "que el gobierno asturiano cambie su pasividad por exigencia; que convoque la alianza de las infraestructuras para que defienda esa exigencia con respaldo político y social y porque Asturias se incorpore a las movilizaciones que estos días se están produciendo en León en relación a las cercanías".

El líder regional de IU sostiene que si no se incluyen las obras en los presupuestos de 2019 "puede ser demasiado tarde para Asturias".