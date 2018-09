Moriyón, sobre la comisión de "Enredadera": "Se cumple con el mandato del Pleno"

"No estamos para gustos, estamos para cumplir leyes y reglamentos. Mi obligación es dar cumplimiento a un acuerdo plenario y se está dando cumplimiento estricto. No voy a decir nada más".

Así de breve y contundente fue la respuesta de la propia Carmen Moriyón a una oposición municipal a quien no gustó que la alcaldesa designara de manera directa y unilateral a sus ediles de Seguridad Ciudadana y Administración Municipal, Esteban Aparicio y Ana Braña, como presidente y vicepresidenta de la comisión que debe indagar sobre las vinculaciones de la "trama Enredadera" de corrupción con contratos y personal del Ayuntamiento de Gijón. De hecho, Aparicio y Braña aparecen en todas las listas de comparecencias solicitadas por los cinco grupos de la oposición y son responsables de dos de las áreas más afectadas por este proceso de fiscalización interna, al que se dio luz verde en un pleno extraordinario celebrado el 16 de agosto. El objetivo es clarificar la situación del Ayuntamiento tras detectarse numerosas referencias a gestiones en la ciudad en las conversaciones entre los empresarios de la trama que se reproducen en el sumario judicial.

Tras la sesión constitutiva del martes, los miembros de la comisión están citados esta mañana para confirmar los listados definitivos de peticiones de comparecencias y concretar el sistema de funcionamiento. Ya está decidido que las primeras comparecencias serán el próximo jueves con la presencia de técnicas y jefas de la Fundación de Servicios Sociales. A este organismo se vincula el contrato con Aralia del servicio de ayuda a domicilio. Uno de los dos detectados en el Ayuntamiento con sociedades relacionadas con los empresarios investigados. El otro fue la compra de un camión para el equipo de bomberos.

La edil Ana Braña se mostraba ayer molesta con esas insinuaciones de la oposición sobre su papel y el de su compañero Aparicio al frente de la comisión y con el hecho de que no las hubieran expuesto de manera pública en la sesión constituyente . "Se trata de convocar las sesiones, contestar a lo que me pregunten y hacer lo que mande el reglamento. No veo ningún problema", explicó Braña al tiempo que ponía en valor que se va a citar a todas las personas cuyo testimonio quieran escuchar los grupos políticos. Braña defendió la transparencia de la gestión del gobierno ante un asunto "donde no hay absolutamente nada".