El Lauredal y Cimadevilla encadenan tres días sobrepasando los límites de contaminación, denuncian los ecologistas

La Coordinadora Ecologista de Asturias denuncia que El Lauredal y Cimadevilla encadenan ya tres días consecutivos superando la media diaria máxima de contaminación por pequeñas partículas, una situación que de darse en otra parte de Gijón monitorizada por alguna de las estaciones de control del Principado daría lugar a una alerta por contaminación, algo que no se hará en el caso de El Lauredal ni en el Barrio Alto dado que el gobierno regional no tiene en cuenta los datos allí recogidos allí –por una unidad móvil de control del Ayuntamiento en El Lauredal y una estación de control de la Autoridad Portuaria en el Puerto Deportivo respectivamente–, para declarar alertas. "Se ve que los vecinos de la zona no respiran", ironiza el portavoz de la Coordinadora Ecologista de Asturias, Fructuoso Pontigo.

La media de contaminación en las últimas 24 horas en El Lauredal es de 60 microgramos de partículas inferiores a 10 micras (denominadas PM 10) por metro cúbico de aire. El tope máximo establecido para las PM 10 al día es de 50 microgramos.

La media diaria de PM 10 en El Lauredal para las 24 horas anteriores marcaba el jueves los 82 microgramos por metro cúbico de aire, llegando a alcanzarse picos de contaminación horarios de hasta 217 microgramos de PM 10 por metro cúbico. El miércoles, la media diaria para las 24 horas marcaba 60 microgramos por metro cúbico de aire en la zona.

Los ecologistas señalan que los malos niveles de contaminación se extienden a otras zonas de la ciudad. "En alerta sigue la zona de Cimadevilla, donde presento una media de las 24 horas de 72 microgramos por metro cúbico de aire de PM 10, donde el Principado no da datos horarios que seguro que fueron muy malos y así llevan 3 días; tampoco la tiene en cuenta para el protocolo de la contaminación", agrega Pontigo, en referencia a la estación de medición que la Autoridad Portuaria tiene en la zona del Puerto Deportivo de Gijón.

En cuanto a Jove, se alcanzó una media las últimas 24 horas de 50 microgramos de PM 10 por metro cúbico de aire, nivel al que se llega por segundo día consecutivo.

La Coordinadora Ecologista señala que "también se produjeron al oscurecer picos de contaminación que se apreció en algunas estaciones como la del Llano donde se llegó a un pico de 110 microgramos de PM 10" por metro cúbico de aire.

Los ecologistas recuerdan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda unos valores límite para partículas de 20 microgramos por metro cúbico de aire de medía anual para las PM10 y un valor de alerta con una media diaria de 50 microgramos, mientras que "la tolerante normativa española está en 40 microgramos de medía anual y de 50 microgramos para la media de las 24 horas".