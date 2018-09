Moriyón y su gobierno rematarán la treintena de comparecencias por el "caso Enredadera"

Carmen Moriyón y buena parte de su equipo de gobierno -los ediles foristas Eva Illán, Ana Braña, Esteban Aparicio y Fernando Couto- cerrarán la treintena de comparecencias de políticos, técnicos, funcionarios, directivos municipales, empresarios y sindicalistas que se plantean en la comisión municipal no permanente constituida para clarificar las posibles vinculaciones del Ayuntamiento gijonés y sus contratos con empresarios de la trama "Enredadera" de corrupción, que afecta a decenas de municipios españoles.

Los trabajos formales comenzarán el próximo jueves en sesiones que se realizarán en el salón de plenos para que puedan ser grabadas en vídeo, de cara a la elaboración de las actas, pero no serán públicas como pidió Xixón Sí Puede. Ninguna comisión del Ayuntamiento lo es. La confidencialidad de las reuniones viene marcada en el reglamento.

La presencia de Cascos

Los ediles de los seis grupos de la Corporación y el secretario general del Ayuntamiento fijaban ayer las reglas de trabajo de esta comisión. Y no sin fricciones. Así, la socialista Marina Pineda se remitió a ordenamientos ajenos al reglamento municipal para defender que fuera la comisión quien votara el nombre de su presidente. "No nos parece ni medio lógico que el concejal responsable de una de las áreas más afectadas por la investigación sea el presidente y la vicepresidenta sea la responsable de contratación", en referencia a Esteban Aparicio y Ana Braña. No hubo suerte, el propio secretario municipal se acogió al reglamento de las comisiones del Ayuntamiento para mantener los nombramientos designados por la Alcaldesa.

También hubo lío con la posibilidad de pedir la comparecencia de personas ajenas a la actividad municipal. Algo solicitado por Xixón Sí Puede al incluir en su listado a representantes de las empresas que optaron al contrato de ayuda a domicilio y al secretario general de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, cuyo nombre aparece en el sumario por sus contactos con empresarios de la trama. Mario Suárez del Fueyo, portavoz de la formación morada, acusó a Ciudadanos y PP de intentar limitar esa participación.

Algo que rechaza Ciudadanos al asegurar que su propuesta de funcionamiento sólo buscaba votar la oportunidad de las comparecencias para acotarlas y que no fueran excesivas. Xixón Sí Puede y Foro votaron a favor de solicitar la presencia de todos los comparecientes pedidos. Algo que se va a tramitar aunque quienes no sean personal o ediles del Ayuntamiento de Gijón no tienen ninguna obligación de acudir a la cita. Ni se les puede imponer.

Por su parte, Ciudadanos reprochó a Foro votar en contra de su propuesta de que personas de los grupos municipales que no sean concejales pudieran participar en la comisión con voz pero sin voto. "Es una falta de generosidad por parte del gobierno hacía el grupo más pequeño de la Corporación y no busca otra cosa que dificultar nuestro trabajo", se reprocha desde un grupo que solo tiene un edil, José Carlos Fernández Sarasola, con la obligación de ir a todas las comisiones existentes.

Las comparecencias se han organizado en tres fases. Primero el personal municipal, luego los "invitados" de fuera de la Casa Consistorial y, finalmente, el equipo de gobierno. El jueves que viene estarán técnicas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, el siguiente será el turno del director general económico-financiero y personal del área de modernización y para el día 11 se fija la presencia del jefe de la Policía Local, jefes de bomberos y la Interventora. El resto de las citas se irán marcando según las contestaciones de los invitados.