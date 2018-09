C´s pide la comparecencia urgente en el Congreso del Secretario de Infraestructuras por el plan de vías de Gijón

El grupo parlamentario de Ciudadanos va a solicitar la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados –previsiblemente ante la Comisión de Fomento– del secretario general de infraestructuras, José Javier Izquierdo para que explique y aclare "las desafortunadas" palabras que pronunció durante su visita a Gijón esta semana, "esas palabras de que el anterior gobierno había hecho muchas promesas con mucha alegría pero con poco fundamento, nos han llenado de mucha preocupación en Gijón", donde el plan de vías es una infraestructura "absolutamente estratégica" para la ciudad, que lleva esperando por ella desde el año 2002, según indicó esta mañana el diputado de Ciudadanos y vicepresidente del Congreso, Ignacio Prendes.

Prendes, que compareció acompañado del portavoz municipal de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, recalcó que "no vamos a admitir en ningún caso más mentiras, parones e incumplimientos de los ya retrasados compromisos que se habían adquirido".

En opinión de Ciudadanos, el cambio de Gobierno que se produjo el pasado mes de junio "ha llenado de incertidumbre" en distintas áreas a España, algo que en el caso del Ministerio de Fomento "es una tónica general".

Prendes repartió culpas de la situación entre el actual gobierno central del PSOE y el anterior del PP, dado que pese a haber sido profusamente anunciado el convenio del plan de vías y del metrotrén por los dirigentes del PP, en especial por el anterior ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, el mismo no fue tramitado ni aprobado por el Consejo de Ministros, requisito necesario para su firma. "Si se hubiese dejado firmado, como debía, seguramente no nos habríamos encontrado en esta situación", reprochó el diputado de C´s, quien recordó que el Ayuntamiento de Gijón ratificó el convenio en el mes de febrero, con anterioridad a su aprobación por el Consejo de Administración de Gijón al Norte. "El anterior gobierno del PP no hizo sus deberes, cuando tuvo tiempo de sobra", agregó.

Además de solicitar la comparecencia del Secretario de Estado de Infraestructuras, Ciudadanos ha presentado una batería de preguntas en el Congreso y va a promover la próxima semana una proposición no de ley para que se impulse políticamente el plan de vías de Gijón, el plan de cercanías y la variante de Pajares. "No estamos dispuestos a que Asturias, que se ha visto postergada reiteradamente, ahora con el cambio de gobierno vuelva a ver incumplidas esas promesas".

Prendes señaló que el que Gijón "siga partida por la mitad" por una barrera ferroviaria que se intenta suprimir desde 2002, pone de manifiesto "la incapacidad de gestión", en la que también incluye al Ayuntamiento de Gijón, con el segundo mandato de Carmen Moriyón a punto de finalizar sin que se haya movido ni un metro cúbico de tierra del plan de vías, pese a que la mayor parte de tiempo ha gobernado en Madrid "un partido hermano" de Foro, en referencia a la coalición electoral con la que se presentaron a las últimas elecciones generales Foro y PP.