A la Luna de La Noche Blanca

La luna lunera y cascabelera de la canción, con sus influjos sobre las mareas, las plantas y algunos creadores que siguen viendo en el solitario satélite de la Tierra un motivo de inspiración. De ahí que sea el icono de La Noche Blanca, la cita con la que Gijón abre desde hace siete años su temporada artística. Museos y galerías han programado más de cuarenta actividades, dirigidas a un público amplio, para hacer del próximo día 28, viernes, la gran fiesta local del arte.

"Es un proyecto consolidado con el queremos acercar el arte contemporáneo al público", aseguró ayer la concejala de Cultura, Montserrat López, en la presentación de La Noche Blanca de este año. Acompañada por representantes de algunas de las siete galerías que participan este año en el evento, así como por la directora de la Fundación Municipal de Cultura, Raquel Huergo, puso el énfasis en la importancia de que ese mismo público puede encontrarse con algunos de los artistas que exponen en las distintas salas. "Se apuesta por dar visibilidad a la creación contemporánea", insistió Huergo.

Acudió también a la presentación el fotógrafo o poeta visual García de Marina. Mostrará en el patio del Antiguo Instituto una instalación, a partir precisamente de una imagen lunar en la que se ve la Tierra y se presenta como un canto a la diversidad cultural.

Exposiciones, talleres o visitas guiadas, pero también actuaciones musicales, degustaciones e intervenciones artísticas en directo son algunas de las propuestas que presentaron ayer galeristas y responsables de los museos gijoneses. LA NUEVA ESPAÑA adelanta un posible recorrido por algunos de los espacios que participan en La Noche Blanca.

Adriana Suárez:

La sala Adriana Suárez apuesta este año por la obra del artista madrileño Fernando Bellver, capaz de reunir en su obra a Velázquez y Batman. Habrá visita guiada.

ATM:

En ATM, la galería de Deva, se ofrecerá una visita guiada de la obra del puertorriqueño Karlo Andrei Ibarra, que desarrolla en Gijón el proyecto "Cumulative failures". Una oportunidad para acercarse, esa misma noche, al proceso creativo de este autor. También se presentará y degustará un licor artesanal de sugestivo nombre: "Love in the Morning".

Aurora Vigil-Escalera:

Esta sala propone un taller en la librería El Bosque de la Maga Colibrí, además de un concierto de la Agrupación Musical "Divercello. Y, además, la exposición "Alejandro Mieres desde aquellos tiempos", un homenaje al fallecido maestro con obras de otros sobresalientes artistas.

Bea Villamarín:

Esta galería prepara una colectiva con algunos de sus artistas (de Rubén Martín de Lucas a Mónica Subidé o Candela Muniozguren), además de un doble concierto con los "Body & Soul" y el divertido concurso "Escaparates que hablan". Marta Muñiz Galán hablará de Pop Art.

Espacio Líquido:

El artista gallego Job Sánchez, afincado en Gijón, inaugurará exposición e impartirá, también, un taller de libros a niños menores de once años. Y está anunciada una actuación del DJ Kresy.

Gema Llamazares:

Además de la exposición "Azul cenital", de Javier Riera, el artista avilesino promete una intervención en directo en la sala y una visita guiada para explicar su obra. El dúo "Arbolecer" pondrá la música en directo.

La Salita:

Seth Sánchez, ganador del premio de la sala que dirige Mariana Nieddu, inaugurará la exposición "Tótem". Habrá, asimismo, varios pases de música pop y una actuación de danza flamenca.

Antiguo Instituto:

En la sala 1 del Centro Antiguo Instituto se expone desde hace días "Homo faber, soledad en la ciudad genérica", de Federico Granell y César Lacalle. Está prevista una visita guiada a la magna exposición "Hallazgo de lo ignorado", de Ruth Anderson, una de las muestras del año en Asturias. En la sala 3, se podrá ver "From Nothing to void. Del hueco al vacío", de Pep Vidal, una exposición que se enmarca dentro de las jornadas de divulgación científica "Gijón con/ciencia". En el patio del Antiguo Instituto tendrá lugar un encuentro con García de Marina, que explicará su instalación a partir de la citada foto lunar. Por otra parte, el Conseyu de la Mocedá de Xixón presentará en el salón de actos "Hornada de cortos", una selección de cortometrajes de jóvenes asturianos.

Itinerario litoral:

Previa inscripción, está previsto un itinerario vespertino por algunas de las notables esculturas que jalonan el litoral gijonés. El punto de partida (20:00 horas) es "Sombras de luz", la pieza de Fernando Alba. Ese itinerario irá desde la escalera 18 hasta la senda del Cervigón: "La madre del emigrante", de Ramón Muriedas; "Sin título", de Herminio; "Solidaridad", de Pepe Noja, y "Cantu de los díes fuxíos", de Adolfo Manzano.

Diégesis y Mímesis:

Bajo esos dos conceptos estéticos y con el título "Diégesis y mímesis", la comisaria y artista Virginia López, creadora y mantenedora de esa extraordinaria experiencia en el agro gijonés que es PACA (Proyectos Artísticos Casa Antonino), ha ideado un sugestivo proyecto para el Museo Termas Romanas y para el Museo Casa Natal Jovellanos. Cita a Pessoa ("El poeta es un fingidor...", aunque nos advierte de que "el arte trasciende los conceptos de verdad o falsedad".

Termas Romanas:

El artista bonaerense Santiago Doljanin propone para ese excepcional espacio que es el conjunto termal del Campo Valdés "Sólidos", una instalación ambiente que nace de la conjunción de medios audiovisuales. Desde las siete y media de la tarde y hasta media noche habrá una serie de intervenciones. Una iniciativa que se prolongará, en los horarios habituales del museo, hasta el domingo 30.

Casa Natal Jovellanos:

Chus Cortina reflexionará en "Es un posible silencio II" (vídeo) sobre temores y fronteras. Daniel Franco presentará la instalación sonora "Función enunciativa". Y Virginia López aportará la trilogía "Detrás, dentro, entre: secretos y placeres".

Central de Telefónica:

Previa reserva, están organizados varios talleres infantiles sobre comunicaciones en la central que Telefónica tiene en la plaza del Carmen esquina con Corrida. Están previstas, asimismo, visitas guiadas a esta instalación e interesante edificio.

Casa Antonino:

En la sede de PACA (Proyectos Artísticos Casa Antonino), en Cenero, se harán varios talleres de cine expandido en súper 8. Y con el artista Santiago Doljanin al frente de este taller.