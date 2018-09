Los gijoneses apoyan peatonalizar Los Moros para sacar los coches del centro

Por ahora sólo es un ensayo, pero la medida convence a los gijoneses. El cierre al tráfico por un día de la calle Los Moros, como colofón a la Semana de la Movilidad, recibió ayer la aprobación de los ciudadanos, que ven con optimismo la intención del gobierno municipal de peatonalizar la vía el año que viene. Foro avanza así en su propósito de sacar los vehículos a motor del centro urbano con un modelo similar al de la calle Vicaría, donde existe una plataforma única con prioridad para los peatones. La idea de menos contaminación y más zonas de paseo entusiasma a los vecinos: "Es fundamental, todas las grandes ciudades siguen esta tendencia; hay que fomentar el transporte público". No obstante, hay voces críticas, sobre todo en el pequeño comercio, que aseguran que el flujo de coches beneficia a sus negocios.

Con el corte al tráfico de Los Moros -desde la calle Jovellanos hasta la Plaza 6 de Agosto-, entre las ocho de la mañana y las ocho de la tarde, se sumó Gijón al día europeo sin coches, que ayer celebraron numerosas ciudades españolas con actividades de concienciación a favor del uso de la bicicleta y el transporte público. No fue sin embargo el único veto a vehículos que hubo ayer en el concejo: también el Muro -desde el Puente del Piles y la calle Eladio Carreño- permaneció cerrado durante doce horas, dejando una imagen insólita en el transitado paseo de la playa de San Lorenzo. Pero el corte de Los Moros fue algo más: un experimento de cara a peatonalizar de forma definitiva la céntrica calle comercial. Y esa medida podría llegar ya en 2019. La mayoría de los encuestados por este periódico están a favor de ello, siempre y cuando no trastorne demasiado la circulación.

"Nos parece bien, todas las grandes ciudades tienden a peatonalizar su casco urbano. Además, no creemos que ésta sea una calle importante para el tráfico", expresan Magali Pañeda y Pablo Liste, que ayer pudieron cruzar Los Moros sin la preocupación de mirar a un lado por si vienen coches. De la misma opinión son Alba San Martín o el matrimonio formado por Alfredo Asensio y Marta Menéndez- Baquero. Afirman que sería "fenomenal" sacar los vehículos de Los Moros, como ya pasa en sus calles hermanas Corrida, Tomás Zarracina y Francisco Tomás y Valiente. "Esta calle es de mucho tránsito de peatones porque es una zona muy comercial, veo bien que se cierre al tráfico", indica San Martín. Además, Covadonga Artime y su hija Paula Fariña recuerdan que por la vía pasan "muchos niños con monopatín", por lo que el hecho de alejar los vehículos a motor del centro sería "menos peligroso para ellos".

Tina Fernández, por su parte, considera que en las ciudades faltan espacios de paseo y Félix Fernández recuerda en la misma línea que las urbes tienen que estar diseñadas "para las personas, no para los vehículos". Los defensores de la peatonalización de Los Moros, como Natalia Lafuente, dependienta de una tienda de ropa de mujer, indican que el tráfico de coches no tiene sentido en una vía de constante tránsito de peatones: "Normalmente los coches están mucho tiempo parados en los pasos de cebra porque la gente no para de cruzar. Para eso, es mejor cerrarlo al tráfico, además que ello beneficiaría al comercio", sostiene.

Así lo ve también Inma Zapico, responsable de un comercio de ropa de bebé en Los Moros, que cree que "las calles peatonales siempre tienen más tirón que el resto". Además, "habría menos contaminación y se nos mancharían menos los cristales". Zapico asegura que la medida "no es fundamental, pero sí que mejoraría la estética de la calle", y en consecuencia beneficiaría al comercio. "Con Corrida y La Merced ya peatonalizadas, Los Moros también lo pide", expresa. En cambio, la empresaria Cristina Holguera, propietaria de dos tiendas de moda de la céntrica calle, discrepa: "Creo que hay cosas más importantes que hacer en la ciudad y hay otras formas de dinamizar el comercio que no sea peatonalizando calles". En su caso, asegura, el paso de vehículos por delante de sus negocios anima las ventas. "Tengo muchas clientas que me dicen: 'Oye, pasé con el coche y vi en el escaparate un vestido precioso'. Para mí, es bueno que circulen los turismos por aquí, porque cuando están parados miran lo que hay a su alrededor", reflexiona. Holguera también pone el acento en las obras y lo que ellas castigan durante meses a los comercios.

"Está bien peatonalizar, pero como su propio nombre indica beneficia al peatón. Cuando vives por aquí cerca y tienes que llegar a casa en coche, sales perjudicado", dicen por su parte Dulce María Platero y José Martínez, vecinos de la zona. Por eso, María Luisa Peláez respalda la medida del equipo de gobierno con la condición de que "no trastorne la circulación". "Si esto va a traer más atascos, entonces no. Hay que estudiar bien cómo se va desviar el tráfico", concluye.