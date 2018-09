Novedades de otoño

Arranco con muchísimas novedades, sobre todo muy centradas en los tratamientos faciales antiedad. Estoy feliz de poder ver ya los resultados tras los meses que llevo de pruebas. No obstante, hay ciertos pasos que hay que seguir: la piel ha de estar completamente limpia, pues sólo así estará receptiva y podrá aprovechar lo que se vaya a hacer. Una buena higiene facial profunda es obligatoria, un "no negociable". Además, permite hacer un diagnóstico facial exhaustivo, porque vamos viendo las respuestas en la piel, en base a todo lo que vamos haciendo y aplicando, y eso va a determinar acertar con el protocolo propuesto y la pauta cosmética domiciliaria. Los cuidados en casa son otro "no negociable". De hecho, es la clave de todos los éxitos conseguidos: limpieza y prescripción personalizada. Por supuesto, si es necesario, aconsejo acompañar las limpiezas de radiofrecuencia, electroterapias combinadas, terapia led u otros sistemas, para potenciar aún más los resultados.

También hay avances en los cuidados diarios. Los péptidos y otros activos de efectividad sobradamente demostrada, como la vitamina C y la vitamina A (retinol), están en constante evolución. Se mejora la tolerancia, la efectividad y, cómo no, las texturas.



Endermologie® para el rostro

Se trata de un auténtico fitness para la piel que despierta la síntesis natural de las sustancias esenciales de la juventud. Un tratamiento muy afín a mi filosofía, a favor de una belleza natural, sana y duradera, que ralentiza los efectos del paso del tiempo. Es una buenísima opción, a veces combinada con otras técnicas, para personas que no quieren someterse a técnicas agresivas, de aspecto menos natural, y que huyen de la belleza estereotipada. Un auténtico plan antienvejecimiento responsable, basado más en la duración y en la constancia que en el milagro instantáneo.



Nuevo equipo de depilación láser

El uso combinado en técnicas avanzadas de depilación es mi secreto. Gracias a nuestra especialización en electrología (depilación eléctrica) y depilación mediante luz (láser y luz pulsada), el resultado es ofrecer un servicio completo en depilación, y eso es fundamental. En este aspecto se unen tradición y avances tecnológicos, pues la depilación eléctrica lleva realizándose en mi Centro desde sus inicios, hace casi 50 años, y en el caso de la depilación láser fuimos pioneros en Asturias, hace aproximadamente 18 años. Siguiendo esta línea, he incorporado un nuevo equipo de depilación láser que permite trabajar a más velocidad para hacer las sesiones más confortables.

Si estás pensando en acabar con el vello, busca profesionales con una trayectoria demostrada, especialistas en depilación y de confianza, y realiza una consulta previa antes de lanzarte a adquirir los clásicos bonos promocionales o una gran oferta. A veces no es posible eliminar el vello, o no se cuenta con el equipo o sistema necesario para ello. Y si esto es muy importante para la depilación corporal, lo es aún más si cabe para la depilación facial, ya que el vello no se comporta igual en el rostro que en el cuerpo. A lo largo de estos años he profundizado en la depilación definitiva, el estudio de la tricología del folículo piloso y en sus ciclos de crecimiento, y ello me ha permitido elaborar protocolos y formas de trabajo combinados siempre con avances en equipos y tecnología.



Cuidados corporales post-verano

Sobre todo para aquellas personas que estén agobiadas porque en el verano hayan cogido kilos, mi recomendación es que vengan a consultar. Existen tratamientos muy eficaces, sólo hay que tener en cuenta la alimentación, el ejercicio físico y los tratamientos. Mis preferidos son Maderox y Bioslimming. Maderox es un tratamiento corporal que combina la maderoterapia, el drenaje activo profundo, y masaje anticelulítico, apoyado por cosmecéuticos específicos. Y Bioslimming es una envoltura que, gracias al poder de las algas, la cafeína y los aceites esenciales, consigue remodelar, reducir y reafirmar el cuerpo.

Otra incorporación es un equipo llamado LPG Alliance Esthetique Medicale. Llevo trabajando años con este sistema, y puedo asegurar que la experiencia avala su eficacia. Además, la forma de trabajo y los protocolos propios de cada profesional son los que marcan la verdadera diferencia. Trata la celulitis, reafirma y favorece la eliminación de grasa y también destacan sus usos en el embarazo, por su efecto "piernas ligeras" y también como tratamiento posoperatorio.

Y, por último, para saber qué tratamiento o aparato necesitas, es tan simple como realizar una consulta y yo me encargaré de buscar la mejor opción.

