Viesques debatirá la inseguridad vial del barrio en la asamblea vecinal

La inseguridad vial del barrio será uno de los temas principales a tratar en la asamblea vecinal que se celebrará el próximo jueves en Viesques. En ella, los vecinos harán patente su "enfado" con el Ayuntamiento por la falta de medidas para evitar atropellos en sus calles.

En concreto, la avenida del Mar Cantábrico es la vía que más quebraderos de cabeza causa a vecinos y paseantes. "Ya van atropellando a varias personas y el Ayuntamiento no toma medidas", asegura Iván Fernández, presidente vecinal, "es muy peligroso y no hacen nada, no nos dan ninguna solución".

Otro de los temas a tratar en la asamblea vecinal es la posible construcción de una gasolinera en Viñao, en la ubicación donde actualmente se encuentra un centro de lavado de vehículos. "Los vecinos no lo quieren y están muy quemados", resume Fernández, que aduce a la inseguridad que podría producir la instalación de la gasolinera.

También se tratará la modificación del paso entre el colegio Begoña y la urbanización Vegagrande, "que necesita una mejor iluminación".

Tras la asamblea ordinaria tendrá lugar una extraordinaria en la que se convocarán las próximas elecciones para presidir la asociación. Fernández, que lleva más de dos décadas en el cargo, se presentará a la reelección "si no surge ninguna alternativa".