Moriyón desatiende a Gijón por "su ambición política regional", denuncia el PP

"Con respecto a la paralización del plan de vías, tenemos una alcaldesa estupefacta; sobre el trato de favor al puerto de Valencia en detrimento de El Musel, está muda, en lo referente a la deuda de la Zalia es cómplice de este lastre y sobre la perdida de conexiones aéreas, está desaparecida o en las nubes. No dice nada, nada". Ese es el panorama que Pablo González, portavoz municipal del Partido Popular, dibujó ayer respecto al posicionamiento de Carmen Moriyón, alcaldesa desde las filas de Foro, sobre los grandes temas que afectan al devenir de Gijón.

González entiende que los gobiernos socialistas -y más en concreto el gobierno nacional de Pedro Sánchez- tienen a Gijón sometida a un "cerco por tierra, mar y aire" y que Moriyón, más preocupada por su carrera política hacia el liderazgo regional de su partido, no le hace frente. Ni a eso, ni al resto de los problemas cotidianos de la ciudad. Para muestra, un botón. "Está de tour por Asturias opinando, por ejemplo, de las aceras de Mieres cuando aquí sufrimos la chapuza monumental de Marqués de San Esteban. Es una tomadura de pelo", concretó con ironía el portavoz popular.

El popular González se lo dejó bien claro a la forista Moriyón: "Sus ambiciones políticas son legítimas pero no pueden interferir en las necesidades de Gijón. Queremos saber qué tiene en la cabeza para solucionar los problemas de Gijón porque, a día de hoy, es la Alcaldesa de esta ciudad". El edil del principal partido de la derecha en la oposición municipal le recordó a Moriyón que el sillón de la Alcaldía "no puede estar vacío los próximos ocho meses" y, tirando de refranero popular, que "no se puede estar en misa y repicando".

Por todo esto, el PP tiene previsto tramitar una iniciativa plenaria que fuerce a la Alcaldesa a dar explicaciones ante toda la Corporación sobre la realidad de la ciudad y sus movimientos para afrontarla. A "dar la cara y mojarse", en palabras de González, que quiere saber por boca de la regidora gijonesa "qué ha hecho, qué está haciendo y qué tiene pensado hacer" para defender a Gijón de ese cerco del que habla el Partido Popular y que, en su opinión, preocupa cada vez más a los ciudadanos al tratarse de asuntos que "determinarán si la ciudad podrá levantar cabeza y generar riqueza y empleo".

La idea del Grupo Municipal Popular es presentar esta iniciativa como proposición para propiciar que al debate se puedan sumar el resto de los grupos municipales. El planteamiento está hecho aunque el propio portavoz municipal duda de la posibilidad de lograr el objetivo de que Moriyón se explique.

"Es la alcaldesa de las buenas maneras y las buenas palabras pero ni una sola acción y Gijón necesita alcaldes que empujen, que tiren por la ciudad", indicó a lo largo de su intervención. El portavoz popular exigió a la regidora forista que "represente los intereses de todos los gijoneses. ¿Alguien sabe que opina Carmen Moriyón de todo esto?. Su idea política sobre, por ejemplo la Zalia. ¿Alguien sabe lo que opina sobre el agravio del puerto de Gijón sobre el de Valencia?".