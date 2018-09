El PSOE se juega la Alcaldía de Gijón entre tres candidatos

La exconsejera de Educación Ana González, el director general de Deporte, José Ramón Tuero, y el presidente local de Cruz Roja, Constantino Vaquero, han presentado hoy su precandidatura a las primarias del PSOE de Gijón, que se celebrarán el próximo 21 de octubre. El último en registrar su candidatura ha sido Vaquero, quien ha acudido a la Casa del Pueblo de Gijón en torno a las 20:30 horas. Tras presentar su proyecto, ha asegurado que ha decidido presentarse a las primarias por "responsabilidad" y con el objetivo de luchar por un partido "unido y fuerte".

A su juicio, es necesario que el PSOE salga reforzado de un proceso en el que todos los aspirantes "son compañeros".

Vaquero competirá por la candidatura socialista a la Alcaldía de Gijón con el director general de Deporte, José Ramón Tuero, que oficializó su precandidatura durante la mañana, y la exconsejera Ana González, que ha acudido a la sede en torno a las 18:00 horas. A su llegada a la Agrupación Socialista, González ha asegurado que afronta "un reto difícil", pero lo hace con la ilusión de "recuperar el espíritu Gijón" como una ciudad "abierta, divertida, culta, atrevida y ejemplar". Después de ocho años de gobierno de la "derecha de Cascos y Moriyón, vamos a devolverle la ciudad a la gente", ha dicho a los periodistas momentos antes de oficializar su precandidatura.

González ha puesto en duda de que la autoría de una carta anónima en la que se le critica sea de la "compañeros y compañeras" del partido.

"Me resulta extraño que compañeras y compañeros recurran a los anónimos para expresar sus opiniones, porque este es un partido que admite la diversidad", ha dicho. Ha destacado además que al final del proceso de elecciones internas la candidatura a la Alcaldía "va a estar apoyada por todo el partido".

Por su parte, el director general de Deporte, José Ramón Tuero, ha asegurado que su mejor aval son sus 30 años de militancia en el partido, su experiencia política y un bagaje carente de etiquetas. Tuero ha explicado que estas cualidades son las que le llevan a considerar que es la persona "más idónea" para que los 1.300 afiliados socialistas que decidirán el nombre de la persona que encabezará la candidatura socialista en mayo de 2019 puedan elegirle frente a otros candidatos, ante la imposibilidad de consensuar una única candidatura. El precandidato socialista disputará el liderazgo del partido en Gijón "sin etiquetas, ni mandatos de nadie" en un proceso que espera que se desarrolle con total normalidad y que los afiliados gijoneses puedan votar en libertad. Aunque ha admitido que "lo ideal" hubiera sido llegar a alcanzar un acuerdo y elegir un nombre "de consenso" ha sido imposible, si bien no ha querido entrar a valorar otros posibles candidatos, como la exconsejera de Educación Ana González. Tuero ha asegurado que nunca ha hablado mal de ningún compañero y no lo hará en un futuro y no ha entrado a fondo en las razones que han impedido ese consenso.