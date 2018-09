Ciudadanos urge medidas para propiciar la venta de suelo industrial en Gijón

"Un millón de metros cuadrados disponibles a la espera de empresas" es razón suficiente para el edil gijonés de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, para reivindicar la adopción de medidas "que favorezcan la comercialización de esta verdadera burbuja de suelo industrial". De ese suelo, algo más de 700.000 metros cuadrados se corresponden con la primera fase de la Zalia.

No es la primera vez que la formación naranja promueve este debate. Ya lo hizo en 2016 en un Pleno donde no consiguió sacar adelantes seis medidas concretas. "Ahora que parece que hay algunas empresas interesadas en instalarse en Gijón, el gobierno municipal debería hacer todo lo posible para lograrlo. No sea que al final nos pase como a Oviedo", explicó Sarasola en referencia a Amazon. Ciudadanos sugiere desde bonificaciones en la cuota del impuesto de construcciones a su iniciativa de techo industrial protegido que reivindica la construcción de micronaves en un formato similar al de la vivienda protegida.