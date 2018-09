"Ni fingir espectáculo ni perder el tiempo", avisa IU al gobierno

"En un teatrillo de negociación no vamos a participar. Ni nos gusta fingir espectáculo ni perder el tiempo". Así de claro se lo dejaban ayer al gobierno de Foro los dos ediles de IU. Aurelio Martín y Ana Castaño no están por la labor de ir a las reuniones negociadoras que está convocando Foro para hablar de temas presupuestarios. Los requisitos de IU para negociar pasan porque Foro les presente el global de las cuentas de 2019 y se comprometa a llevar ese presupuesto hasta el Pleno. "No estamos pensando mal, estamos pensando en lo que pasó el año pasado", matizó Martín al recordar que las reuniones de hace un año quedaron en papel mojado cuando Foro decidió no tramitar el presupuesto de 2018 y optó por prorrogar. Si el año pasado estaba difícil el acuerdo ahora todavía es más complicado por las limitaciones al gasto que impone el Plan Económico diseñado por Foro. "El margen de maniobra es escasísimo", reconocen desde IU.