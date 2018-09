Mercedes Fernández, sobre el plan de vías: "No vamos a abdicar"

"Gijón tiene que recuperar su protagonismo representativo y su liderazgo en Asturias". Así lo solicitó ayer la presidenta regional del Partido Popular, Mercedes Fernández, en la junta local que dio el pistoletazo de salida oficial al curso político de la formación en la villa de Jovellanos. Un año en el que "tenemos por delante una tarea intensa, más que en años anteriores" marcado por las elecciones municipales y autonómicas que se celebrarán el próximo año.

Y precisamente para que Gijón vuelva a alzarse con su posición predominante en la región, Fernández pidió que sea su partido el que lidere ese proceso "ofreciendo respuestas a los gijoneses". Algo que aspiran a conseguir, ya que "el PP tiene vocación de acierto en sus candidatos y de victoria en los resultados" no solo en Gijón, sino también en Asturias, donde Fernández aboga por "sacudirse un socialismo que lleva 30 años gobernando, un régimen con pancartas rancias que se caen a jirones y no dan respuesta a los problemas actuales".

Y es que, para Fernández, al actual gobierno central socialista "le tendría que caer la cara de vergüenza con Gijón" porque "no hace más que posponer los acuerdos y negar el futuro a la ciudad", en referencia al proyecto del Plan de Vías del que, aseguró, "solo hacía falta la firma, ya tenía todos los estudios técnicos y jurídicos realizados". Para la presidenta regional del PP, el proyecto de integración ferroviaria "va a cambiar el futuro de la ciudad".

Por ello, Fernández aseguró que "no vamos a abdicar" hasta que el proyecto se realice, llegando a asegurar que "si hace falta, saldremos con megáfonos por las calles. No nos van a callar, Gijón no se baja del tren", en referencia al eslogan de la campaña lanzada por la agrupación popular gijonesa para pedir la correcta finalización del Plan de Vías.

La política gijonesa pidió "movilizar a quien quiera un futuro diferente", siempre en base a "discursos claros, diáfanos, explicar nuestro proyecto para que la gente nos entienda, mirar a la gente a la cara y decir lo que podemos hacer por ellos". Esa será su fórmula para lograr vencer en las elecciones municipales de la ciudad: "ser capaces de ilusionar y conquistar confianzas y apoyos".

Fernández eludió nuevamente pronunciarse sobre quién debe ser el encargado de encabezar la lista popular para las elecciones municipales del próximo año en Gijón. "Tenemos que ser muy ambiciosos", se limitó a aseverar, "tenemos los mejores equipos para obtener la mayor confianza y éxito que nos ayude a gobernar". Se espera que las listas electorales estén listas para la convención nacional del partido que se celebrará en diciembre.

Mercedes Fernández mandó una última pulla: "José Ángel Fernández Villa es una vergüenza para Asturias, aunque ahora parezca que en el PSOE nadie lo conocía ni sospechaba nada. Me parece muy raro".