Pep Vidal suma matemáticas y arte en el Antiguo Instituto

El artista y matemático barcelonés Peo Vidal mostró ayer como

hay más conexiones de las que se suponen entre disciplinas que pueden parecer alejadas: el arte y las matemáticas. Inauguró en el Centro Antiguo Instituto la exposición "From nothing to void, del hueco al vacío", una pieza que relaciona medida, naturaleza, percepción y error. Ofreció además, dentro de las jornadas "Gijón con Ciencia", una charla sobre su obra.