"Muchas dudas" tras la primera sesión de la comisión que investiga "Enredadera"

La primera sesión de comparecencias de la comisión no permanente encargada de investigar las posibles implicaciones del "caso Enredadera" en Gijón deja "muchas dudas" a los grupos de la oposición. En el día de ayer comparecieron dos técnicas de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, la responsable de la secretaría técnica del área y su directora, que contestaron a las preguntas de los grupos acerca de los motivos esgrimidos por dos empresas -Antonio Corripio y Servisar- para renunciar a la concesión del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad.

Según informaron las trabajadoras municipales, las empresas alegaron "que no tenían conocimiento de parte de la documentación, que no estaba en los pliegos", en referencia a unos supuestos "acuerdos o pactos alcanzados por el comité de empresa con anteriores empresas prestatarias, al margen del convenio", en palabras de la edil de Xixón Sí Puede, Estefanía Puente, que tilda la circunstancia de "rarísima". Las trabajadoras "no supieron asegurar si estaban incluidos en los pliegos", afirmó. La otra razón que explicaron fue que "algunos empresarios con conocimiento del servicio alertaron que los comité de empresa eran conflictivos".

Marina Pineda, edil del PSOE, entiende que "no se han aclarado las dudas que teníamos en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas, ya que la puntuación no se corresponde con las valoraciones recogidas en la documentación". Además, el grupo municipal presentó una protesta formal contra Esteban Aparicio, presidente de la comisión y uno de los ediles foristas llamados a comparecer, ya que entiende que "está ejerciendo más como defensor del gobierno municipal que como presidente de la oposición, interrumpiéndonos cada vez que queremos profundizar en las preguntas".

Aurelio Martín, portavoz de Izquierda Unida, remarcó su "confianza absoluta en el trabajo de los funcionarios", asegurando que "la responsabilidad está más arriba, en los cargos designados políticamente" y Ciudadanos pidió que la comisión no sirviera para "cuestionar el modelo de prestación del servicio de ayuda a domicilio".