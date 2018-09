"Habrá paz en el PSOE local porque tenemos el empeño de no alentar la disputa", afirma García

Aunque la decisión fue "dura", los críticos de José Ramón García, "Monchu", descartaron finalmente el miércoles presentar su propio aspirante a las primarias del PSOE gijonés para "no romper aún más" el partido. Así lo aseguró ayer el propio edil, una vez concluido el plazo de inscripción de precandidaturas en la mayor agrupación socialista de Asturias, con casi 1.300 militantes. El cabeza de lista a las municipales saldrá de entre la exconsejera de Educación Ana González, el director general de Deporte José Ramón Tuero y el presidente de Cruz Roja Constantino Vaquero.

El concejal Monchu García, que perdió por tan sólo 27 votos las elecciones a la secretaría general frente a Iván Fernández Ardura, subrayó que no quiso hacer del actual proceso una "revancha" de las votaciones de noviembre. Eso no quita que ayer denunciase públicamente su descontento: "Se ha desaprovechado la oportunidad de cohesionar el partido; y seguirá habiendo paz porque nosotros tenemos el empeño de no alentar la disensión".

García explicó que su grupo de afines siempre estuvo "abriendo puertas" en las negociaciones mantenidas con la directiva de Ardura, que por otra parte se iniciaron porque "nosotros las pedimos". Sin embargo, todas las conversaciones fracasaron: "la decisión de tener una candidata del aparato ya estaba tomada", recalcó. El edil se refirió con estas palabras a la exconcejala y exconsejera de Educación Ana González, que representará en las primarias al sector oficial o barbonista. "Nosotros -abundó el concejal- buscamos incluso el apoyo de alguien externo (la directora del Colegio Público Cervantes Geles García), como se hizo en el pasado con Palacio y Tini Areces". El sector crítico también estuvo "dispuesto a concretar la propuesta" de Constantino Vaquero, pero acabó siendo rechazada también por la propia ejecutiva a la que pertenece el hoy precandidato.

Así que los discordantes con la corriente sanchista tuvieron que decidir el miércoles cómo gestionar finalmente su "enfado". "¿Cómo lo hacíamos: ahondando en la división y presentando una candidatura que mermase las posibilidades electorales del partido? Pues no. Nosotros no vamos a entrar en esa dinámica endogámica o de ruptura". Monchu García dijo más: "Hace once meses me presenté a la secretaría general con la idea de recuperar la confianza dentro para sumar fuera, y creo que el futuro pasa por ello. Todo lo que conduzca a la división interna, todo lo que hace que se hable del ombligo propio no favorece la confianza de los ciudadanos. Si queremos ser el partido que fuimos no podemos renunciar a esas puertas ". En opinión del edil, "la agrupación no está hoy más unida que antes de las elecciones a la secretaría general".

Con respecto a los tres precandidatos -serán candidatos cuando presenten el 5% de avales el día 6 de octubre-, García afirmó que el sector crítico no se posicionará a favor de ningún nombre, pese a haber aceptado en su día el de Vaquero. "Nosotros como grupo no estamos dispuestos a poner ninguna traba ni ayuda a ninguno de los aspirantes", sentenció.