"No nos obsesionemos con el avión", pide el responsable de Innovación Turística

Asturias se queda sin conexiones aéreas, pero "no tenemos que rasgarnos las vestiduras". Eduardo del Valle, coordinador del Sistema de Innovación Turística de Asturias (SITA), quitó ayer hierro al asunto en la celebración del Día Mundial del Turismo en la Facultad Jovellanos de Gijón, toda vez que "el 80 por ciento de los turistas internacionales llegan en coche particular a Asturias, estamos hablando tan solo de un 20 por ciento que llega en avión. Además el turismo extranjero sigue viniendo y por lo tanto no tenemos que obsesionarnos con las conexiones aéreas ni supeditar todo a este medio de transporte"recalcó, antes de subrayar "la importancia del conocimiento, de tener radiografiado el sector turístico para mejorar la gestión".

Del Valle fue uno de los ponentes en una jornada académica dedicada al análisis de un sector, el del turismo, llamado a seguir creciendo hasta un 3,3 por ciento en el año 2030, según expuso el director de la Cátedra Milla del Conocimiento Xixón Sostenibilidad, Luis Valdés. En el mismo sentido se manifestó Eduardo del Valle, quien recordó cómo "hemos sufrido la crisis con caídas en viajeros y pernoctaciones pero nos estamos recuperando rápidamente", y aunque las cifras este año las cifras están sufriendo altibajos, "tampoco está tan mal porque el año pasado se batieron todas las cifras históricas de llegadas y de pernoctaciones en alojamientos". Lo que sí se detecta es un cambio en la demanda, que ha pasado de "una reserva personal a una reserva y búsqueda por internet; las tecnologías de la comunicación han introducido competencia y cambios en el sector" advierte el coordinador del SITA, que llama a adaptarse a los cambios introducidos por la tecnología en el sector. "Hay que incorporar la formación para mejorar la competitividad., recalcó Eduardo del Valle, porque "todos tenemos nuestra responsabilidad y hay que hacer frente a la competencia de otros destinos". ¿Cómo? "La clave es dotarnos de productos competitivos, que puedan llegar al mercado, por ejemplo, con paquetes vacacionales", explicó del Valle, quien sitúa al marketing digital como buena herramienta para ello.

Así las cosas, "vivimos una época importante para los estudios turísticos", defendió el decano de la Facultad Jovellanos, Leví Pérez, quien llamó también a "crear un ecosistema" que englobe al SITA, la Facultad y la Cátedra. No en vano, los ingresos del turismo suponen el 10 por ciento del Producto Interior Bruto Mundial. Y más que nunca es necesario afrontar los cambios de futuro desde un entorno de sostenibilidad.