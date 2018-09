A prisión tras estafar a una septuagenaria con el timo del tocomocho

Un hombre y una mujer han sido condenados a un año y seis meses de cárcel por estafar a una mujer de 72 años en Gijón mediante el timo del tocomocho. Ambos implicados, con antecedentes penales, se apoderaron de joyas y hasta 12.000 euros de su víctima, a la que mostraron unos cupones de la ONCE supuestamente premiados para perpetrar la estafa. Ahora, deberán indemnizar a la septuagenaria -la Audiencia ha ratificado la pena- con 14.527 euros por el delito de estafa cometido.

El método empleado por los delincuentes comenzó cuando el hombre condenado interceptó a la septuagenaria cuando ésta salía del médico. Él se acercó y le preguntó por una calle en concreto antes de comentarle que tenía unos cupones de la ONCE y no sabía si le habían tocado. La mujer afectada le instó a que preguntase en un bar o que acudiese a una entidad bancaria. Poco después, apareció en escena la mujer condenada. "¿Qué te pasa chaval?", le dijo a su cómplice. Acto seguido fue ella quien cogió los cupones y acudió al bar a interesarse si estaban premiados. "Le ha tocado un porrón de dinero", dijo al volver para engañar a su víctima.

En ese momento, el condenado insistió en que la víctima le acompañase a cobrarlo, fingiendo no fiarse de la señora que acaba de aparecer en escena, y que a cambio le daría dos de los cupones. Inicialmente, la septuagenaria gijonesa declinó la oferta, pero acabó aceptando después de que la cómplice le dijese que "no lo despreciara" y que el chaval "era un pobre desgraciado". Entonces, se subieron los tres en un mismo coche para ir a cobrar los cupones. El hombre dijo no fiarse de ellas y que tenían que enseñarle el dinero primero, por lo que rápidamente la otra condenada enseñó varios billetes. La mujer estafada, en cambio, dijo que debía pasar por su domicilio para recoger sus joyas y después al banco, donde retiró 12.000 euros para satisfacer al hombre.

Un bocadillo

Después de dar varias vueltas en el vehículo y estacionarse cerca de un bar el hombre dijo que quería un bocadillo y aduciendo que no se podía levantar porque sufría mareos le pidió a la damnificada que fuese ella, dejando el bolso en el interior dl coche a petición de ambos. Cuando la perjudicada salió del bar, y no vio a los acusados, empezó a llorar y a gritar.