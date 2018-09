Vaquero: "Fui una persona leal y muy cercana a Ardura y dijeron que no a mi precandidatura"

El precandidato a las primarias del PSOE gijonés Constantino Vaquero sólo piensa en construir un "partido fuerte". Fue el último de los tres aspirantes en dar el paso el miércoles: formalizó su intención de encabezar la lista socialista a la Alcaldía a tan sólo hora y media de que finalizase el plazo. "Todo lo que ocurrió en las últimas semanas no me gustó y creo que estaba haciendo daño a la agrupación", explica el abogado gijonés y presidente local de Cruz Roja, que recibió en todo momento el respaldo de Dulce Gallego. Los dos forman parte de la ejecutiva de Iván Fernández Ardura, pero ya no habían asistido el lunes al acto de proclamación de la aspirante "oficial", Ana González. Por lo que las grietas en la directiva gijonesa son evidentes.

"Mi nombre estuvo en las negociaciones y sé que la parte de Monchu fue receptiva a valorarla. Después de haber sido una persona leal a Iván y muy cercana a él, dijeron que no. Los motivos habría que preguntárselos a ellos", lamenta Vaquero, que antes de presentar su proyecto en la Casa del Pueblo llamó por teléfono al propio secretario general. "No he tenido más contacto desde entonces, mi relación con él es correcta", puntualizó.

Vaquero comparte con sus otros dos rivales su ansia por acabar con un Gijón "paralizado" por el gobierno de Foro y "una falta de dirección política". El abogado gijonés, también presidente del Comité de Disciplina Deportiva de la Federación de Fútbol del Principado, se propone "recuperar la ciudad de Tini y de Paz". Lo mismo que los precandidatos Ana González y José Ramón Tuero. La exconsejera apela a rescatar "el espíritu Gijón" y el director general de Deporte a hacer de la ciudad "un referente del municipalismo español". Al margen de estas coincidencias, los tres aspirantes son muy diferentes. Constantino Vaquero reivindicó ayer que "vengo de la calle": "No he tenido ningún cargo político antes, y sé cuáles son los problemas de los ciudadanos".