"Es una venganza", afirma el acusado de propinar dos palizas a un amigo

El marroquí de 36 años procesado por propinar dos palizas a un mismo hombre -antiguo compañero de piso y con lazos familiares- en días consecutivos mantuvo ayer su inocencia y explicó que todo obedecía a "una venganza" contra él. De hecho, el único conflicto entre ambos, según declaró el acusado, es que la supuesta víctima le debía 2.500 euros que le había prestado. Además, apuntó que durante la primera agresión él estaba celebrando un cumpleaños con unos amigos mientras que en la segunda paliza se encontraba durmiendo en casa. Su víctima, que ejerce la acusación particular, le señaló como el responsable de sus lesiones y secuelas sin género de dudas.

El acusado, que responde a las iniciales O. E. M., mantuvo ayer su inocencia ante el delito de lesiones que se le atribuye y por el que afronta siete años de cárcel y el pago de 23.000 euros de indemnización. Según la acusación, le propinó varios puñetazos en la cara a su víctima, de 45 años, tras encontrárselo el pasado 16 de junio de 2017 por la avenida de Galicia. Una vez le tiró al suelo, según la acusación, comenzó a darle patadas por todo el cuerpo. Eran las 20.30 horas de la noche. "Ese día vinieron a buscarme unos amigos a Avilés, sobre las siete de la tarde o así para ir al bar de otro amigo que era su cumpleaños", explicó el acusado, que el día antes declaró por un delito contra la salud pública ante el mismo tribunal. "Luego me dejaron en casa, serían las once de las noche", añadió.

Hasta cuatro testigos avalaron ayer su explicación. Lo hizo su amigo, el padre de éste y el dueño del negocio donde celebraron el cumpleaños en cuestión. Todos situaban a O. E. M. en el establecimiento hostelero o en compañía de ellos entre las siete de la tarde y las once de la noche. "A esa hora le acercamos a casa", aseguró su amigo ante el tribunal. También la mujer del acusado corroboró que a esa hora llegó a casa. "Ya estaban nuestros hijos durmiendo y cuando llegó se acostó", apuntó la esposa.

"¿Por qué no presentó a estos testigos hasta hace solo cuatro meses", preguntó la acusación particular al encausado. "Porque no quería meterles en líos", replicó O. E. M. al término de su intervención.

En contra de este argumento ofreció su versión el denunciante, que nada más sentarse le señaló como el responsable de sus lesiones y secuelas, que incluyen la extirpación del bazo. "No quiero ni mirarlo", espetó antes de relatar lo que recordaba de la agresión sufrida. "Me dijo que donde me viese me iba a pegar", explicó el denunciante que estuvo tentado de retirar la denuncia. "Familiares en común me dijeron que si retiraba la denuncia él me dejaría en paz, pero tenía que decir que yo estaba borracho y no quería mentir", añadió.