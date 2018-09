Una afectada por iDental ingresa 22.000 euros por la mala praxis del odontólogo

La gijonesa de 39 años que denunció a iDental por su mala praxis ya ha ingresado parte del dinero con el que tanto el odontólogo como la clínica deberán indemnizarla por los daños causados tras su tratamiento. En enconcreto, la afectada ya ha recibido más de 22.000 euros -la parte correspondiente al sanitario- de los 26.312 euros que le corresponden por mandato del Juzhado de Primera Instancia número 6 de Gijón. No obstante, la afectada, representada por Emilio Ceñal, recurrirá la sentencia al estimar que los daños generados superan esa cantidad de dinero.

La denunciante, tal y como adelantó este medio, sufrió una fuerte infección bucal -tardó 297 días en recuperarse- tras una intervención defectuosa realizada por un odontólogo de iDental. Como ella son muchas las personas afectadas en toda España por lo que ya está considerado como la mayor estafa de Europa en este ámbito.

En Asturias rozan los mil pacientes damnificados, que hace unos días se concentraban ante el Ayuntamiento de Gijón denunciando que ya han pasado tres meses desde el cierre de la clínica sin grandes avances. Ni siquiera, criticaron, han podido recuperar sus historiales clínicos para que alguien pueda seguir sus tratamientos y darles una solución. A esas críticas respondió ayer el consejero de Sanidad del Principado, Francisco del Busto, durante una intervención en la Junta. "Las promesas las cumplo siempre y yo me comprometí no solo con la plataforma de afectados, porque para nosotros afectados son los 1.000 ciudadanos que tenemos registrados en la Consejería de Sanidad, no solo los que están en la plataforma", aseguró.

El Consejero defendió que su compromiso dependía de la autorización judicial para trabajar con las historias clínicas. "En el momento en que la tengamos, empezaríamos", recordó. De hecho, "les prometí que en el momento en que recibiésemos la autorización del juez se lo comunicaría personalmente; ellos lo saben perfectamente", respondió a los afectados. Además, Del Busto aseguró que por el momento no han recibido la orden para desprecintar los historiales y "si actuáramos en ese punto vulneraríamos la legalidad vigente". "En el momento en el que la tengamos empezaremos a archivar y digitalizar todas las historias clínicas que lleguen a nuestro poder", aseguró.