Moriyón, ante su salto regional: "Mi labor en la ciudad no cambiará"

La alcaldesa Carmen Moriyón, inmersa en su carrera política hacia la Presidencia del Principado, insistió ayer en que su "compromiso" con Gijón no se alterará de aquí a mayo. "Mi labor no puede cambiar, tengo un compromiso con las personas que votaron a Foro y con las que no hasta las próximas municipales", enfatizó la regidora en la rueda de prensa que ofreció en la sede del partido para anunciar la propuesta de Adrián Pumares como nuevo secretario general de Foro Asturias.

La candidata a la presidencia de la formación de Francisco Álvarez- Cascos aludió asimismo a la integración del hasta ahora director de la Feria Internacional de Muestras de Gijón, Álvaro Muñiz, en su proyecto político. Moriyón destacó el "entusiasmo" con el que el integrante de la Cámara de Comercio de Gijón entró en Foro Asturias en un momento en el que "es muy difícil que las personas se comprometan con un partido". "Agradezco inmensamente a Muñiz su incorporación como a cualquier persona que lo hiciera. No les va a pesar porque lo hacen para sumarse a un proyecto de cambiar la realidad de Asturias", aseguró. Álvaro Muñiz, que ayer asistió a la comisión directiva de la candidatura de Moriyón, suena como posible cabeza de lista de la formación a la Alcaldía de Gijón.

Sobre su labor en la ciudad, la regidora señaló que no cambiará en absoluto, pese haber visitado 38 municipios y haber asistido a 50 reuniones entre los meses de julio, agosto y septiembre. "Quedan asuntos pendientes como son la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación, la firma del convenio del Plan de Vías y distintas cuestiones en otro orden", indicó como señal de su compromiso con Gijón.

