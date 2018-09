Vaquero buscará "un acuerdo" con sus rivales en las primarias del PSOE

El precandidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, el abogado Constantino Vaquero, está dispuesto a "alcanzar un acuerdo" con los otros dos aspirantes, la exconsejera de Educación Ana González y el director general de Deporte José Ramón Tuero. "Hablaré con los dos; es lo que tenemos que hacer: seguir sentados en la mesa de negociación", aseguró ayer el letrado gijonés tras anunciar que ha puesto su cargo como presidente local de Cruz Roja a disposición de la directiva autonómica. "Moralmente tengo que dar un paso atrás para no contaminar una institución muy noble", manifestó.

Vaquero entró a última hora del miércoles en la carrera de las primarias sin contar con el apoyo oficial de la ejecutiva de Iván Fernández Ardura, a la cual pertenece. Los barbonistas proclamaron el lunes como candidata a Ana González. Pese a que su maniobra pudo entenderse como una discrepancia con su propia directiva, el abogado tiende ahora la mano a González y a Tuero para una posible integración. "Para el consenso nunca es tarde, tenemos que salir unidos de cara al proceso electoral", señaló, abriendo así la puerta a una integración, como la que protagonizaron Dulce Gallego y César González Herrerías en las primarias a la secretaría.

Sobre su situación en Cruz Roja, Vaquero ha mandado una carta a la presidenta regional, Celia Fernández, para transmitirle su decisión de apartarse de la presidencia, aunque "no exista incompatibilidad estatutaria". Lo que no se sabe aún es si será una suspensión temporal o definitiva. "No quiero causar ningún perjuicio a la institución", insistió.