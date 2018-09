Denuncian el estado de abandono de la Torre del Reloj de Cimavilla

El estado de abandono y la falta de mantenimiento que presenta en su fachada la Torre del Reloj, ubicada en el barrio de Cimadevilla, ha motivado la crítica del grupo municipal de Ciudadanos, que exige que se vuelva a pintar la fachada y volver a dotar de uso a este emblemático edificio que fue clausurado en 2009 por no amoldarse a la normativa vigente en materia de seguridad y accesibilidad. "El ya se está notando en el más que evidente deterioro de la cubierta, y especialmente de las fachadas necesitadas ya de una intervención urgente", asegura José Carlos Fernández Sarasola, que ya en el mes de mayo advirtió de este deterioro.

La formación naranja advierte de "la mala imagen" que da la situación de este edificio "a todas las personas que nos visitan", puesto que la Torre del Reloj, por su altura y ubicación, "es visible desde muchas partes de la ciudad no puede seguir deteriorándose". "Esta torre es un elemento singular de nuestra historia, muy visible, y además está presente en numerosos folletos y guías turísticas, por eso es necesario asegurar que ofrece una adecuada imagen", señala Fernández Sarasola.

La propuesta de Ciudadanos para este edificio, tal y como ya ofrecieron hace meses, es que "se utilice su última planta como mirador turístico, al ofrecer unas magníficas visitas del barrio de Cimavilla, del centro de la ciudad y de la bahía gijonsesa". Esta idea, estiman desde Ciudadanos, "no requeriría una gran inversión y que dotaría a la ciudad de un recurso turístico más".

No obstante, lamentan que "no hemos visto ninguna receptividad en la iniciativa por parte del Gobierno de Foro al que no parece preocupar ni su abandono ni su deterioro".

La Torre del Reloj se levantó en Gijón en 1572, sobre los restos de la antigua muralla romana. Fue sede del Ayuntamiento primero y cárcel hasta 1909. Después fue demolida en 1911 y no fue hasta 1989 cuando se reconstruyó respetando la idea original.

La última rehabilitación del edificio tuvo lugar en 1995, que se reabrió como centro de interpretación de la historia de Gijón. Actualmente, en los bajos del edifico, se encuentra la sede del Archivo Municipal.