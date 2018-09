Herramientas para superdotados

Tener un hijo con altas capacidades puede generar muchas satisfacciones si se encarrila adecuadamente. Pero hasta conseguirlo, las familias pasan por etapas de frustración, incomprensión y desamparo, porque "el sistema no dispone de herramientas para nosotros", denuncian. Por eso más de 170 padres se reunieron ayer en el Colegio del Corazón de María para recibir formación que les ayude a "manejar situaciones que llegan a ser muy complejas".

Lo explica Ana Fernández, una de las patronas de la Fundación Talentum, nacida precisamente para echar un cable a las familias en esta situación ante la escasez de recursos. Talentum fue la encargada de organizar ayer una sesión de talleres para los padres de niños con altas capacidades, de tal manera que "podamos suplir las necesidades que tenemos y para las que el sistema no oferta soluciones".

Así ayer se celebraron hasta cuatro talleres simultáneos con una formación eminentemente práctica para hacer frente a las situaciones de la vida cotidiana cuando se tiene un hijo superdotado. La primera de ellas, la frustración que "en muchos casos lleva a los niños a tener reacciones de ira con sus padres", apunta Fernández. Porque los niños con altas capacidades manifiestan muy baja tolerancia a la frustración. "Normalmente en la escuela se les dan bien todas las materias y cuando se topan con una dificultad, enseguida se frustran; tiran el lápiz y dicen que no saben hacerlo, que no quieren, y se enfrentan a los padres que intentan aconsejarles", explica la responsable de Talentum. Ante estas situaciones es fundamental que la familia "no dé a los niños más motivos para que se cabreen más". Y para ello es fundamental recordar que estos niños "tienen mucha intuición y mucha sensibilidad, y por lo tanto lo primero es que los padres aprendamos a manejar aquello que a nosotros nos desmotiva, porque somos su espejo y se miran en nosotros".

Sólo de esa manera se consigue que los niños se motiven a su vez, y "por eso siempre decimos que hay que trabajar desde las fortalezas, aprovechando las cosas positivas". Relacionado con ello, los responsables de Talentum también insisten en la importancia de hacer que los hijos "disfruten con el proceso de las cosas y no sólo con el resultado final; tenemos que buscar un equilibrio entre ambas cosas", apunta Ana Fernández, porque "los niños con altas capacidades quieren resultados inmediatos, o al revés, el resultado no les importa nada sino que se recrean en el proceso". Cada niño "es un mundo", pero lo fundamental es "corregir la desmotivación", recalcan los expertos. Además ayer también se celebró un encuentro con asociaciones de Asturias, León y Cantabria, una parte "muy importante" para las familias porque "ellos disponen de técnicos para asesorarnos, para exponer dudas y necesidades y no encontrarnos en soledad". Y por último los padres tuvieron la oportunidad de hacer una sesión de "mindfullnes" para "meditar para vivir el aquí y el ahora, o lo que es lo mismo, no apartar el problema de la mente sino analizarlo y afrontarlo de la mejor manera posible", resume Ana Fernández.

Con todas estas pautas "tratamos de que las familias tengan en su mano una herramienta que les ayude a encauzar correctamente la situación", relata. En Asturias hay 600 niños diagnosticados con altas capacidades. El reto es "que el sistema se fije en ellos y en sus padres, y que también se actúe en la edad adulta, la gran olvidada".