Gijón se mantiene un año más como una de las ciudades más seguras de España

Con una tasa de criminalidad de 24,4 infracciones penales por cada mil habitantes, Gijón se mantiene como una de las ciudades más seguras de toda España -con registros por debajo de la media nacional- y "la más segura en comparación con otras ciudades de igual tamaño y población", valoró el Comisario de la Policía Nacional en Gijón, Dámaso Colunga, durante la celebración ayer de la festividad de los Santos Ángeles Custodios, patronos del cuerpo.

Bandas itinerantes. "Durante este año hemos tenido pocos hechos graves y ninguno de gravedad extrema", festejó el Comisario, que durante su discurso bromeó con que "estamos tocando suelo en cuanto a infracciones penales, más no se puede bajar". No obstante, y pese a que "los delincuentes autóctonos están perfectamente identificados y controlados", sí reconoció que el principal problema de seguridad en Gijón lo constituyen las bandas itinerantes. "Vienen uno o dos días y roban en varios pisos y generan cierta alarma, pero luego acaban siendo identificados y suelen ser detenidos, aunque sea en otras ciudades", explicó Colunga que dejó claro que los delincuentes "al final todos caen".

Seguridad. Fueron este tipo de delitos protagonistas ayer en el discurso del Comisario, pronunciado tras la entrega de distinciones en la colegiata de San Juan Bautista. Si bien suponen un peligro las bandas itinerantes, Dámaso Colunga desveló en su intervención la reducción también de los delitos de robos con violencia, con fuerza o la sustracción de vehículos. De hecho, "la posibilidad de sufrir un robo en casa (en Gijón) es inferior al 0,08 por ciento, una de las tasas más bajas de España" pese al incremento de casos este último año. En respuesta a este tipo de robos, Colunga recordó que cuantas más medidas de seguridad se pongan en urbanizaciones, viviendas o pisos más difícil será para los ladrones el acceso. "Los delincuentes van a lo fácil, si ven que hay mucha seguridad en una casa irán a otra a intentarlo", aconsejó.

Coordinación. La confianza de los ciudadanos en el Cuerpo Nacional de Policía fue otro aspecto puesto ayer sobre la mesa. A ello contribuye el tiempo medio de respuesta, fijado en tres minutos, y a que la seguridad no es un problema que preocupe a los gijoneses. En ese momento, Dámaso Colunga tuvo también palabras de agradecimiento para los otros cuerpos policiales con los que trabajan de forma coordinada en la ciudad como son la Guardia Civil -representados ayer por el teniente coronel de la Guardia Civil de Gijón, Francisco Javier Puerta- y la Policía Local de Gijón, que estuvo representada por el Jefe Alejandro Martínez Gallo.

Violencia de género. Los datos en Gijón reflejan un descenso en cuanto a la violencia de género, "una lacra que todavía tenemos ahí", explicó Dámaso Colunga a este medio tras la celebración de una misa en San Pedro. A su juicio, "es un problema de educación y la policía es el último eslabón que está ahí para proteger y reprimir esas conductas". No obstante "las cifras son cada vez más bajas". No obstante, el Comisario recordó que todo tipo de violencia es inadmisible, "ya sea en el hogar, en la escuela o en el deporte. A este respecto, y en relación a episodios violentos vividos este último año relacionados con el fútbol en Gijón, quiso incidir en que "policialmente la situación está perfectamente reconducida y esperamos que no se repitan". "Combatimos la violencia con todas las armas que nos da el Estado de Derecho", recordó.

Cataluña. La celebración del año pasado tuvo como gran tema central lo ocurrido en Cataluña tras el referéndum ilegal que tuvo lugar el 1 de octubre de 2017. Los episodios protagonizados por los independentistas un año después tuvieron ayer respuesta de Dámaso Colunga. "Quiero mostrar mi solidaridad con los compañeros de Reus que no podía salir del hotel y por lo ocurrido ante la Comisaría de Barcelona ayer (por el lunes)", verbalizó. "Todos debemos hacer nuestro trabajo, porque nos pagan y porque las leyes nos lo imponen", añadió antes de gritar "Viva la Policía Nacional" y "Viva España", respondido con sonoridad por los presentes.

Compañeros fallecidos. Los agentes fallecidos en acto de servicio estuvieron presentes en el acto policial, especialmente a los tres compañeros que murieron este año en Gijón de forma prematura Gonzalo Rodríguez Marcos y Jesús Calvo Rodríguez, ambos por enfermedad, y Juan José Domínguez Hernández tras sufrir un accidente mientras practicaba escalada en Morcín. El recuerdo fue extensible a quienes desde hace tiempo no les acompañan cada 2 de octubre.

Premios. El acto en la colegiata San Juan Bautista sirvió para hacer entrega de 21 Condecoraciones al Mérito Policial, cruces con distintivo blanco, a los policías de las diferentes escalas que con su actuación singular y extraordinaria han contribuido a aumentar el prestigio del cuerpo. Por ejemplo, David Eduardo Álvarez Fernández, que lleva 22 años como policía y ha estado destinado en Valencia, Las Palmas de Gran Canaria -allí el premio nacional al mejor Policía de proximidad-, Torrelavega y Mieres. Lleva en Gijón desde 2012 en el Grupo de Requisitorias -encargados de las reclamaciones judiciales, es decir, detenciones e ingreso en prisión decretadas por un juez- donde ha realizado 1.500 detenciones, entre 200 y 300 cada año. Otro de los agentes con distinción fue al agente Miguel García González, que también lleva 22 años en el cuerpo. Fue el primero en llegar cuando la agresión a Germán Fernández en Fomento y quien realizó la primera detención de uno de los implicados aquella misma madrugada, además de otras intervenciones conflictivas de la noche gijonesa. No obstante, sus compañeros destacan como cualidad su empatía con las personas, especialmente en la realización de auxilios humanitarios.

Misa en San Pedro. La celebración de los Ángeles Custodios tuvo como primer acto una misa oficiada en San Pedro por el párroco Javier Gómez Cuesta, que durante la homilía estuvo acompañado por Fernando Fueyo y el diácono -y exagente de la policía- Alberto González Caramés. "La democracia exige seguridad para vivir con libertad y dignidad y esa es vuestra responsabilidad, que la ejercéis con equidad y justicia", les reconoció Javier Gómez Cuesta a "los ángeles custodios de la ciudadanía".